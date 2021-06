Kaufland publikuje pierwszy w historii firmy raport zrównoważonego rozwoju; fot. Kaufland

W roku obrotowym 2019 roku Kaufland kupił produkty regionalne od blisko 430 firm, a suma wydatków z tego tytułu wyniosła prawie 120 mln zł. Sieć podaje, że w Kaufland Polska

obowiązuje zasada pierwszeństwa produktów krajowych. W praktyce oznacza to, że poszukując danego asortymentu firma sprawdza, czy może pozyskać go, od polskiego dostawcy. Dopiero w przypadku, gdy nie ma takiej możliwości, zwraca się do alternatywnych dostawców zagranicznych.

Firma podkreśla, że współpracując z ponad 100 polskimi dostawcami owoców, warzyw i roślin, przy czym połowa z nich to małe i średnie przedsiębiorstwa, wnosi swój wkład w rozwój polskiego rolnictwa i przedsiębiorczości.

- W ciągu roku ponad 340 produktów z kategorii warzywa, owoce i rośliny dostępnych w naszej ofercie pochodzi od polskich dostawców. W sezonie wiosenno-letnim oferujemy naszym klientom takie owoce i warzywa od polskich dostawców jak: szczypiorek, rzodkiewka, sałata, cebula dymka, botwinka, kapusta młoda, pomidory malinowe, ogórek gruntowy, truskawki, maliny, borówki, czereśnie, porzeczki. W sezonie jesienno--zimowym są to: kapusta, ziemniaki, seler, pietruszka, ogórek gruntowy, jabłka, gruszki - pisze firma w swoim raporcie zrównoważonego rozwoju.