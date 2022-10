W Krakowie powstał sklep socjalny. Będzie doradzał przy wyborze produktów

Ze wsparcia sklepu socjalnego mogą korzystać osoby lub rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej na podstawie skierowania wydanego przez MOPS. Dochód uprawnionych do skorzystania ze sklepu nie może przekraczać 200% kryterium dochodowego, o którym jest mowa w ustawie o pomocy społecznej. W przypadku osób samotnie gospodarujących to kwota 1 552 zł netto, a w przypadku osób w rodzinie to 1 200 zł netto.

Każda z osób, która ma uprawnienia do korzystania ze sklepu, otrzyma imienną kartę z numerem PIN do wykonywania transakcji. Na karcie będą zapisane punkty przyznane na dany miesiąc, które można wykorzystać przez okres 30 dni od daty aktywowania ich na karcie.

Każdej z grupy produktów będą przyporządkowane punkty oznaczające ich wartość:

1 kg warzyw lub owoców – 10 punktów

pieczywo – 10 punktów

nabiał i jaja – 20 punktów

olej – 30 punktów

cukier i słodycze – 30 punktów.

Niewykorzystane punkty nie będą przechodzić na kolejny okres i nie podlegają wymianie na środki pieniężne.

W „Dobrym Sklepie” będzie można nieodpłatnie otrzymać artykuły spożywcze maksymalnie dwa razy w tygodniu, w okresie wskazanym na skierowaniu. W placówce będą organizowane bezpłatne warsztaty edukacyjne również dla lokalnej społeczności w zakresie zdrowego żywienia.

Pracownicy sklepu będą także pomagali i doradzali przy wyborze produktów, tak aby były one zróżnicowane i pełnowartościowe.

Sklep prowadzony jest przez Bank Żywności w Krakowie na podstawie zawartej umowy z Gminą Miejską Kraków. Podpisana umowa obowiązuje strony do marca 2025 roku.

Do końca umowy wysokość środków przeznaczonych przez miasto na prowadzenie sklepu wynosi 885 tys. złotych.

Godziny otwarcia sklepu socjalnego:

poniedziałek od godz. 12.00 do 18.00

wtorek od godz. 9.00 do 15.00

środa od godz. 9.00 do 15.00

czwartek od godz. 9.00 do 15.00

piątek od godz. 9.00 do 15.00.