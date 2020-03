W kwarantannie nasze zakupy mniejsze o 38 proc. Przejadamy zapasy

fot. shutterstock, koronawirus

Zostajemy w domu korzystając ze zrobionych wcześniej zapasów. Teraz konsumujemy głównie TV i książki.

- W tygodniu 12. (16 - 22.03.2020) zgodnie z oczekiwaniami nastąpił spadek całego koszyka zarówno względem tygodnia 11. br. jak i względem tygodnia 12. rok wcześniej i wyniósł on odpowiednio blisko - 38,6 % oraz -7,5% wartości sprzedaży. W tygodniu 12. vs. rok poprzedni wszystkie makrokategorie przyczyniły się do spadku wartości koszyka. Wartość sprzedaży produktów spożywczych spadła o 4,5%, produktów kosmetyczno-chemicznych o 11,6%, świeżej żywności o 3,7%. W największym stopniu spadła wartość sprzedaży artykułów przemysłowych: o 21,6%.

Jednocześnie w stosunku do analogicznego tygodnia sprzed roku nadal odnotowujemy wzrosty dla produktów kupowanych na zapas jak mąka czy ryż. O kilkadziesiąt procent wzrosła wartość sprzedaży dla mydła i papieru toaletowego, a o kilkaset dla żeli antybakteryjnych. O ok. 8-10% wzrosła także sprzedaż alkoholu i papierosów oraz wybranych produktów świeżych takich jak jajka, owoce i mięso - mówi Ewa Rybołowicz, dyrektor ds. współpracy z Sieciami Handlowymi Nielsen Connect w Polsce.

Konieczność pozostania w domach sprawia, że częściej i dłużej oglądamy TV oraz sięgamy po książki. Wzrosty oglądalności odnotowały, między innymi, kanały informacyjne + 76%, programy informacyjne +22% oraz kanały dziecięce +17%. Średni dobowy czas oglądania TV przekroczył 6 godz. w ostatnich tygodniach. Przed ekranem zasiadły wszystkie pokolenia, a intensywność działań reklamowych nie zmniejsza się.

Nielsen BookScan badający sprzedaż książek w Polsce potwierdza, że w ostatnich czterech tygodniach wzrosło zainteresowanie publikacjami dla dzieci, ogólnie jednak po wprowadzeniu stanu epidemii interesowały nas te same gatunki książek, co wcześniej. Na liście top20 od początku 2020 roku niezmiennie królują powieści erotyczne Blanki Lipińskiej. Widoczny jest spadek wartościowy i ilościowy sprzedaży książek, przy jednoczesnym wzroście rabatów detalicznych i obniżek cen. „Dżuma” Alberta Camus jest znowu czytana na całym świecie, również w Polsce, gdzie zajmuje jednak dość odległą 72. lokatę przed “Biegunami”, ale po “Księgach Jakubowych” Olgi Tokarczuk.