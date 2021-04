W kwietniu Biedronka będzie premiować zakupy żywności wyprodukowanej w Polsce

Biedronka rusza z nową akcją promocyjną. Tym razem będzie obowiązywała przez ponad dwa kwietniowe tygodnie i będzie obejmowała polskie produkty z kategorii mięsa, ryb oraz warzyw i owoców.

Sieć podkreśla, że wsparcie polskich producentów i dostawców żywności to kluczowy filar strategii firmy, przyświecający jej każdego dnia od ponad 25 lat działalności na polskim rynku.

Każdy klient posiadający kartę Moja Biedronka, który od 15 do 30 kwietnia wyda łącznie 499 zł na świeże polskie produkty z kategorii: mięso, ryby, owoce lub warzywa, otrzyma od sieci Biedronka voucher o wartości 99 zł na zakupy w Biedronce do wykorzystania w maju 2021 r. Wartość zakupów będzie się sumowała na karcie Moja Biedronka i będzie też drukowana na paragonach zakupowych klientów. Voucher będzie można wykorzystać jednorazowo podczas zakupów z kartą Moja Biedronka w maju na właściwie cały asortyment dostępny w sklepie poza standardowymi wyłączeniami (alkohol, papierosy, produkty żywienia początkowego, doładowania kart i usług).

Co ważne, owoce egzotyczne, takie jak np. avocado czy bataty, nie będą się zaliczać do tej promocji, ale za to ziemniaki, jabłka czy gruszki pochodzące z Polski jak najbardziej. Podobnie będzie w przypadku mięs czy ryb: te pochodzące z Polski będą wliczane do promocji, a te importowane już nie – dlatego warto zwrócić uwagę na konkretne oznakowanie kraju pochodzenia na opakowaniu produktu.

- Dzięki wyborom zakupowym naszych klientów tysiące polskich partnerów Biedronki może dalej rozwijać swoją działalność, budować nowe miejsca pracy, a w konsekwencji – wzmacniać polską gospodarkę. Naszą akcją chcemy się odwdzięczyć klientom za ich zaufanie, a jednocześnie jeszcze bardziej wesprzeć polskich producentów świeżej żywności skupiając akcje na ich produktach - mówi Maciej Łukowski, dyrektor działu zakupów i członek zarządu w sieci Biedronka.