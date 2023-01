W Lidlu manager sklepu zarobi do 8,3 tys. zł. A kasjer?

Lidl Polska przyciąga kandydatów szeregiem benefitów i wysokimi zarobkami – jednymi z najwyższych w handlu.

Na podwyżki oraz stworzenie kolejnych miejsc pracy firma przeznaczy w 2023 roku ponad 230 mln zł.

Lidl Polska wchodzi w 2023 rok z przytupem. Sieć już w listopadzie zapowiedziała ambitne plany w zakresie podwyżek płac i rozwoju w Polsce. Wraz z zatrudnieniem ponad 1 000 nowych osób w ubiegłym roku, zespół Lidl Polska liczy obecnie ponad 27 000 osób. Planowane inwestycje zaowocują jednak stworzeniem kolejnych – około 1 400 – nowych etatów w sklepach, magazynach oraz centrali firmy.

Pracownicy Lidla już z wyższymi zarobkami

Firma w listopadzie ub. r. ogłosiła również duże podwyżki, które weszły w życie od 1 stycznia 2023 roku, podkreślając tym samym ugruntowaną pozycję pracodawcy, oferującego jedne z najwyższych stawek wynagrodzeń w handlu. O wysokości podwyżki decyduje zajmowane stanowisko. Łącznie na wzrost wynagrodzeń firma przeznaczy w 2023 roku ponad 230 mln zł.

Ile można zarobić w Lidlu? Magazyn czy sklep?

Zgodnie z zapowiedzią pracownicy sklepów będą zarabiać od 4200 zł brutto do 5150 zł brutto na początku zatrudnienia. Już po roku pracy pracodawca gwarantuje wzrost płacy do poziomu – 4400 zł brutto do 5350 zł brutto, a po dwóch latach stażu pracy od 4600 zł brutto do 5600 zł brutto. Poziom wynagrodzenia jest każdorazowo definiowany w umowie o pracę.

Analogicznie załoga magazynów będzie zarabiać na początku zatrudnienia od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto, po roku pracy od 5050 zł brutto do 5500 zł brutto, a po dwóch latach – od 5300 zł brutto do 5800 zł brutto. Po trzech latach pracy natomiast będzie to już od 5650 zł brutto do 6050 zł brutto.

Menedżerowie sklepów, rozpoczynający pracę na stanowisku, mogą z kolei liczyć na wynagrodzenie w wysokości od 6700 zł brutto do 7000 zł brutto, po roku od 7000 zł brutto do 7400 zł brutto, a po 2 latach – od 7800 zł brutto do 8300 zł brutto. Każdemu z menadżerów zatrudnionych w Lidl Polska przysługuje też samochód służbowy.

Osoby zainteresowane pracą w Lidl Polska mogą zapoznać się z ofertami pracy oraz aplikować za pośrednictwem strony https://kariera.lidl.pl/.

Obecnie w 31 krajach istnieje w przybliżeniu 12 000 sklepów tej marki, a w Polsce ponad 800.