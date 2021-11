W Lidlu piwo od domowych browarników

Do tej pory warzyli piwo w domu wyłącznie dla siebie oraz swoich znajomych. Odważyli się i wystartowali w konkursie Lidl Polska oraz Browaru PINTA dla domowych piwowarów. Ich receptury okazały się zwycięskie, a piwa sygnowane ich nazwiskami trafiły do sprzedaży we wszystkich sklepach Lidl Polska.