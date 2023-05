W lipcu te produkty mają zniknąć ze sklepów

Ustawa implementująca przepisy unijne do polskiego prawa opublikowana została w Dzienniku Ustaw 9 maja br. Na jej mocy 1 lipca przyszłego roku zacznie obowiązywać zakaz sprzedaży plastikowych sztućców, kubków, talerzy i słomek do napojów. Ponadto jednorazowe mieszadełka, które dostać można m.in. na stacjach benzynowych, również przestaną być dostępne.

– Ze sklepowych półek znikną także produkty wykonane z polistyrenu ekspandowanego, m.in. pojemniki na gorące napoje oraz opakowania na żywność, w tym te, w których wydawane jest jedzenie na wynos. Od przyszłego lata nie będziemy mogli także kupić balonów mocowanych na plastikowych patyczkach – tłumaczy Piotr Juszczyk, główny doradca podatkowy w firmie inFakt.

Nowe oznaczenia i opłaty dla produktów zawierających tworzywa sztuczne

Ustawa wprowadza obowiązek specjalnego oznakowania produktów zawierających tworzywa sztuczne. Na takich przedmiotach jak: podpaski, tampony, chusteczki nawilżające czy nawet opony będzie musiała znaleźć się informacja o zawartości tworzyw sztucznych. Przepisy te będą dotyczyć także wyrobów tytoniowych z filtrem. Zdaniem Piotra Juszczyka oznakowanie ma zwiększyć świadomość społeczną na temat szkodliwości stosowania plastiku w produktach codziennego użytku.



Jeśli przedsiębiorcy będą w swojej działalności wykorzystywać plastikowe naczynia lub opakowania na żywność, to konsumenci poniosą dodatkowe koszty. Opłaty będą widoczne na paragonach i fakturach. Tak jak w przypadku opłaty cukrowej, to na klientów zostaną przeniesione ostateczne koszty związane z wykorzystywaniem plastiku przez firmy. Zmiana przepisów ma zachęcić zarówno przedsiębiorców, jak i konsumentów do odchodzenia od używania produktów z tworzyw sztucznych.



– Sklepy i inne podmioty, których dotyczy ustawa, mają sporo czasu na przygotowanie się do zmian i wyprzedanie stanów magazynowych. Podejrzewam, że już niedługo wstrzymana zostanie także produkcja przedmiotów, o których mowa w ustawie – dodaje ekspert inFakt.