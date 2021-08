W MediaMarkt można przetestować rowery elektryczne

Wprowadzenie do oferty MediaMarkt rowerów elektrycznych to odpowiedź na obecne trendy wśród konsumentów. Staramy się zachęcać naszych klientów do korzystania z najbardziej ekologicznych dostępnych rozwiązań. Dlatego postanowiliśmy przyczynić się do popularyzacji rowerów elektrycznych w Polsce, uruchamiając jazdy testowe w wybranych marketach – mówi Robert Gotowski z Działu Zakupu MediaMarkt.

W MediaMarkt można przetestować e-rower

MediaMarkt oferuje możliwość wypróbowania roweru elektrycznego w kilkunastu sklepach stacjonarnych na terenie wybranych polskich miast. Sieć przeznaczyła do testów uniwersalne miejskie modele marki JEEP.

- W ostatnich miesiącach obserwujemy największe zainteresowanie modelami w przedziale cenowym od 2500 do 4000 zł – dodaje Robert Gotowski.