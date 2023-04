W Metaversum nie ma lodów. Nowy spot reklamowy Magnum podbija serca internautów

Lody niedostępne w wirtualnej rzeczywistości

Aby zilustrować to przesłanie, agencja LOLA MullenLowe stworzyła wspaniały krótki film, początkowo osadzony w Metaverse: awatar wraca do domu po długim dniu i używa gogli wirtualnej rzeczywistości, aby pokazać, hm, tak ponury, Escape Metaverse. Dzięki pasującej wtyczce Magnum do gogli VR podmiot wkracza następnie do prawdziwego świata, gdzie ostatecznie otrzymuje jeden ze słynnych lodów na patyku marki w czekoladzie. Ale niestety, kiedy próbuje go ugryźć, jest tylko powietrzna pustka. „Niedostępne w Metaverse”, brzmi jednoznaczna wskazówka.

Niektóre rzeczy są dostępne tylko offline

„Jako marka opowiadamy się za pobłażaniem, a powodem, dla którego przede wszystkim opowiadamy się za pobłażaniem, jest wyjątkowe doznanie smakowe wgryzania się w magnum. Wierzymy, że przyjemność można znaleźć zarówno w świecie offline, jak i online. Jednak przyjemność z jedzenia lodów nie jest jeszcze dostępna w wirtualnym świecie” – cytuje Sarę Paixao, Global Magnum Digital Brand Manager portal informacyjny Little Black Book , w intencji kampanii, która pojawia się również w sieciach społecznościowych pod hasłem # NotAvailableInTheMetaverse jest propagowany. „Dopóki Magnum nie jest dostępne w Metaverse, zachęcamy wszystkich do poświęcenia trochę czasu offline i doświadczenia radości z Magnum w prawdziwym życiu” – powiedział Paixao.