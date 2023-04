W najbliższą niedzielę rusza trzecia edycja Warka Planet of Gamers Cup

Wielkie gamingowe emocje, zacięta rywalizacja i ośmiu popularnych gamerów, którzy zmierzą się ze sobą połączeni w pary – już w najbliższą niedzielę odbędzie się trzecia edycja turnieju Warka Planet of Gamers Cup, tym razem jako Warka Planet of Gamers Cup Duo Edition. Rozgrywki można będzie śledzić na żywo 16 kwietnia od 16.00 na wydarzeniu na Facebooku projektu, na Twitchu i YouTube Polsat Games oraz na livestreamach każdego z twórców. Tego dnia dowiemy się także, co wiąże Krzysztofa Ibisza z gamingiem.