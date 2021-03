W narodowym programie szczepień szykuje się przełom

Rząd poinformuje dziś o powszechnej rejestracji na szczepienia dla wszystkich zainteresowanych Polaków. Ta ruszy już wkrótce, a szczegóły przedstawi premier - donowi wp.pl

Według źródeł wp.pl kwalifikować pacjentów na szczepienia będą już nie tylko lekarze, ale także ratownicy medyczni czy farmaceuci. Między innymi taką zmianę w programie szczepień ogłoszą we wtorek premier Mateusz Morawiecki oraz szef KPRM Michał Dworczyk.

Zniknąć mają także zapisy o I, II i III etapie szczepień - zapowiadał to już w ubiegłym tygodniu w rozmowie z Wirtualną Polską i "DGP" sam pełnomocnik ds. narodowego programu szczepień. Jak mówił nam minister Dworczyk: - Rejestracja zostałaby włączona dla wszystkich osób zainteresowanych szczepieniem.

I tak ma się stać. Potwierdzają to rządowe źródła.