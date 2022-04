W Niedzielę Palmową koszyki Polaków były droższe o 30 proc. niż w styczniu

Wzrost liczony jest rok do roku, w porównaniu do ostatniej niedzieli przed Wielkanocą rok temu (28.03.2021).

Niedziela Palmowa to jedna z dwóch najważniejszych niedziel dla handlu ze względu na bliskość świąt.

Jeśli porównamy minioną niedzielę do jedynej niedzieli handlowej w 2022, czyli 30 stycznia, wzrosty obrotów są większe aż o 32%. Obroty w tym wypadku wzrosły nie tylko ze względu na wzrosty cen, ale przede wszystkim ze względu na zwiększoną o 30% liczbę transakcji. – Ten trend nie dziwi i tak jak w całym handlu w Polsce wynika ze zwiększonej liczby kupujących przybyłych z Ukrainy. Trzeba też pamiętać, że porównując styczeń do obecnego etapu, czyli „końca pandemii”, widać większy ruch w sklepach – komentuje Ewa Rybołowicz, dyrektor ds. analiz rynkowych M/platform.

Struktura zakupów niedzielnych jest zbliżona do tych w tygodniu. Kategorie o najwyższym udziale w obrotach to papierosy, piwo i wódka. Porównując jednak ostatnią niedzielę handlową do niedzieli handlowej w styczniu (w lutym i marcu wszystkie niedziele były niehandlowe), widzimy już wzrosty sprzedaży – pod względem liczby sprzedanych sztuk – typowo świątecznych kategorii, jak majonez (+80%) czy składniki świątecznych wypieków, jak cukier (+45%), mąka (+32%), dodatki cukiernicze (+123%) czy kategorie porządkowe: płyny do mycia okien (+200%) i środki do sprzątania (+110%). Obserwujemy także wzrosty kategorii sezonowych, jak lody (+273%).

Niedziela handlowa to temat bardzo ważny dla wszystkich detalistów, ale także shopperów. I chociaż zakupy przedświąteczne to zdecydowanie domena sklepów wielkoformatowych, to widać, że dla tradycyjnych sklepów to także jest czynnik, który zwiększa ich obroty – podsumowuje Ewa Rybołowicz.