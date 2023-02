W Niemczech kawa jest tańsza niż w Polsce. Aldi zrobiło stałą promocję

Niemieckie Aldi przecenia kawy marki własnej

Kawy marek własnych Aldi czyli Moreno, Markus Kaffee, Amaroy i Tizio zostały na stałe przecenione w sklepach Aldi w Niemczech.

W 2021 roku Aldi Nord poszerzył ofertę kaw marki własnej o produkty fair frade. Wpływy ze sprzedaży produktu są bezpośrednio przekazywane do „Apuí Agroforestry Coffee Project”, które wspiera lasy Amzonii.

W sklepach Aldi w Polsce przecen jeszcze nie widać. Kawa Mild w Niemczech po 19 zł a w Polsce po 23 zł.

Sieć Aldi w Polsce ma dwie marki własne kawy: Marcus i Moreno.

Kawa mielona Mild 100 proc. arabica marki Marcus jest obecnie sprzedawana w Polsce w cenie 23,99 zł za 500 g. Ta sama kawa w niemieckim markecie kosztuje obecnie 3,99 euro (przecena z 4,99 euro). Licząc po dzisiejszym kursie euro czyli 4,78 jest to cena 19,07 zł po przecenie i 23,85 zł przed obniżką.

Kawa Marcus w Polsce.jpg

Kawa Marcus Niemcy.jpg

Spadają ceny kawy na świecie

Przypomnijmy, cena kontraktów terminowych na kawę arabikę spadła od lutego 2022 r. o 40 proc., do poziomu ok. 1,55 USD/funt (3,48 USD/kg). W tym samym czasie cena kontraktów notowanych na giełdzie londyńskiej na drugą odmianę kawy – robustę – spadła o 18 proc., do poziomu 1,95 USD/kg (0,88 USD/funt).

- Spadek cen kawy (szczególnie arabiki) wydaje się związany z umocnieniem się dolara amerykańskiego w ub.r. oraz wzrostem zbiorów kawy, m.in. w Brazylii. Jak podaje Brazylijska Rada Eksporterów Kawy (Cecafé), eksport kawy w tym kraju wygenerował 8,1 mld USD w 2022 r., co stanowi wzrost o 39 proc. r/r. Wzrost ten nastąpił mimo spadku liczby sprzedanych worków o 13,7 proc. r/r. Jak podaje Cecafé, zmniejszona wielkość sprzedaży związana była z problemami logistycznymi oraz słabymi plonami w 2021 r., z powodu których wiele kontraktów na dostawę ziaren zostało zerwanych. Wyjaśniałoby to wcześniejszy wzrost ceny w 2021 r. Obecnie zapasy kawy z certyfikatem ICE wynoszą 858 tys. worków, co jest poziomem najniższym od początku 2000 r. Mimo niskich zapasów magazynowych cena kontraktów na kawę spada. Wydaje się, że trend ten będzie kontynuowany także w bieżącym roku wraz z obecnym osłabianiem się amerykańskiej waluty - komentował pod koniec stycznia br. podsumowuje Grzegorz Dróżdż, analityk Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)..