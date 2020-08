W okresie przedświątecznym częściej poszukujemy nowych smaków i produktów

W 2019 roku liczba Polaków z pokolenia baby boomers, które używają urządzeń mobilnych wzrosła o 183 proc. w stosunku do roku ubiegłego, a wśród pokolenia X wzrosła ponad dwukrotnie (o 102 proc.). Obecnie 56 proc. badanych z pokolenia X twierdzi, że urządzenia mobilne to najprostszy sposób na odkrywanie nowych produktów i usług.

39 proc. pytanych osób robiących zakupy świąteczne w Polsce twierdzi, że święta to czas na znalezienie najlepszych okazji. Dlatego też coraz większym powodzeniem cieszą się specjalne wyprzedaże, jak np. Czarny Piątek - w zeszłym roku blisko połowa badanych (47 proc.) kupiło coś na jednej z dużych wyprzedaży. Ilość promocji w tym okresie sprawia, że robimy prezenty nie tylko naszym bliskim. 81% pytanych osób robiących zakupy świąteczne w Polsce, zadeklarowała, że poszukuje także prezentów dla samych siebie. Ponad połowa badanych ( 57 proc.) zadeklarowała, że w okresie świątecznym częściej niż w pozostałych miesiącach roku poszukuje nowych produktów. A 62 proc. pytanych Polaków zadeklarowało, że prawdopodobnie wypróbuje w tym okresie nowe marki spożywcze. Średnio 27% zapytanych osób robiących zakupy kupiło produkt po raz pierwszy po zapoznaniu się z inicjatywami, czy poglądami firmy, a 28 proc. badanych zachęciło innych do kupienia danego produktu. 35 proc. pytanych osób do poszukiwania pomysłów na zakupy i prezenty wykorzystuje narzędzia Facebooka, a treści, które chcą oglądać powinny być wartościowe (31 proc.), prawdziwe i autentyczne (28 proc.) i informować o najnowszych ofertach (26 proc.).

Tekst przygotowany na podstawie danych ze strony Facebook for Business/Insights .