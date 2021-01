W pandemii mamy więcej czasu na rozrywkę

Jak wynika z raportu „Rozrywka w czasie pandemii” przygotowanego przez KrólowaGier.pl 95% Polaków spędza przynajmniej godzinę dziennie na rozrywce, a większość z nas robi to przynajmniej przez 3-4h. Najczęściej spędzamy wolny czas z rodziną lub partnerem grając w gry planszowe, chodząc na spacery lub oglądając TV.

Jak wynika z badania, niemal 3 na 4 ankietowanych ma więcej czasu na rozrywkę w czasie pandemii

w porównaniu z czasem przed COVID19. Jedynie 10% badanych w czasie pandemii narzeka na ilość

poświęconego czasu na rozrywkę.

Najczęściej chodzimy na spacery do parku czy lasu, gramy w gry planszowe oraz oglądamy TV.

Jak wynika z badania, w okresie pandemii do oglądania filmów i seriali Polacy najczęściej wybierają

serwisy streamingowe takie jak HBO GO czy Netflix oraz chętnie korzystają z youtube’a. 41% respondentów zadeklarowało, że ogląda klasyczną, tradycyjną telewizję.