W październiku zdejmujemy banderole z cydru. Będzie taniej

Polacy przerzucą się z piwa na cydr?

W sierpniu na stronach Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany przez Ministerstwo Finansów projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie zwolnień wyrobów akcyzowych z obowiązku oznaczania znakami akcyzy. Celem jest zwolnienie z obowiązku oznaczania znakami akcyzy cydru i perry o rzeczywistej objętościowej mocy alkoholu nieprzekraczającej 5 proc. objętości.

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie w 14 dni od dnia jego ogłoszenia czyli w październiku.

Drożejące piwa i taniejący cydr

Niedawno pisaliśmy, że w tym roku piwo podczas Oktoberfest jest o 6 proc. droższe niż rok temu. To jednak nic w szerszym rozrachunku, bo w Polsce i na świecie piwo drożało dwa razy bardziej w ciągu ostatniego roku. I to w sytuacji, gdy surowce do jego produkcji staniały o 5 proc. Konsumenci się buntują i nie chcą kupować drogiego piwa. Czy to podwójna szansa dla cydru?

Sadownicy zadowoleni?

Zmiana zakłada wprowadzenie rozwiązania umożliwiającego poprawę sytuacji

finansowej producentów rolnych i zakładów przetwarzających płody rolne. Jej wprowadzenie jest uzasadnione potrzebą zwiększenia konkurencyjności polskich gospodarstw sadowniczych oraz zakładów przetwarzających jabłka i gruszki na cydry i perry, generując tym samym wartość dodaną dla producentów takich napojów.

Co zniesienie akcyzy oznacza dla sklepów?

Grupa Eurocash na swoim blogu, który kieruje do franczyzobiorców wyjaśnia, regulacja spowoduje obniżenie cen detalicznych cydru i perry o około 10 proc. Nadal ich cena może być wyższa niż średnia cena piwa, ale zmiana znacznie przyczyni się do poszerzenia asortymentu alkoholi dostępnych na sklepowej półce i w lodówkach.

- Warto zawczasu przygotować się na tę zmianę. Po pierwsze – zadbać o kreatywną prezentację cydrów i perry w sklepie. Jesień to czas zbioru jabłek i gruszek, które mogą posłużyć do sezonowej dekoracji z napojami. Po drugie – można zaplanować degustacje i promocje, które konsumenci lubią i mogą przekonać ich do nowej oferty. Po trzecie – przykłady gotowych zestawów, co zachęci klientów do zakupu większej ilości produktów. Co dobrze komponuje się z cydrem i perry? Plaster limonki czy cytryny wrzucony do szklanki ze schłodzonym napojem, jak też pokrojone w plasterki jabłko, gruszka albo maliny. Sprawdzą się także suszone owoce, jak np. morele. Do cydrów wytrawnych pasują podobne dodatki, jak do wina – sery, oliwki, orzechy - podpowiada Grupa Eurocash, która ma w swoim portfolio takie szyldy jak m.in. Frisco, Delikatesy Centrum czy Duży Ben.