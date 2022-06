W Polsce działa 52,3 tys. e-sklepów

Wartość rodzimego rynku e-commerce w pandemicznym roku 2020 przekroczyła już 100 mld zł, a zakupy w sieci robiło 77% internautów – to aż 15 p.p. więcej niż jeszcze w 2019 roku. Na koniec grudnia 2021 r. liczba zarejestrowanych sklepów internetowych wyniosła ponad 52,3 tys, podczas gdy na początku stycznia 2021 r. Było to blisko 44,5 tys. - mówi Damian Kołata, Partner, Head of Industrial & Logistics Agency Poland, Head of E-Commerce CEE.