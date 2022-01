W Polsce jest prawie 5 tys. dyskontów spożywczych. Zmieści się 6,5 tys.

W ostatnich 5 latach obserwujemy spadek - i tak nadal wysokiej - dynamiki wzrostu liczby sklepów dyskontowych. Jest to efekt znacznego spowolnienia ekspansji Biedronki, z +45% w latach 2011-2016 do +19% w okresie ostatnich 5 lat. Biedronka w tym czasie silnie koncentrowała się na remodelingu swoich sklepów. Inni operatorzy utrzymali swoje tempo wzrostu, ale nadal Jeronimo Martins Polska miała na koniec 2021 roku 67% udział w liczbie dyskontów i 58% udział w ich powierzchni handlowej. Oznacza to, że Biedronka jest i nadal będzie liderem w tym formacie. W latach 2021-2016 i 2016-2011 dynamika wzrostu dyskontów była największa w dużych miastach i w gminach wiejskich (w tych ostatnich niemal wyłącznie Biedronka). W Warszawie w ciągu 10 ostatnich lat liczba dyskontów wzrosła z 63 do 223 (+160 sklepów), w Łodzi z 35 do 101 (+66), w Poznaniu z 55 do 117 (+62), w Krakowie z 28 do 88 (+60) a we Wrocławiu z 48 do 102 (+54). Największa dynamika wzrostu była w województwach mazowieckim, małopolskim, łódzkim i świętokrzyskim. W naszej ocenie, szczególnie w województwie mazowieckim i małopolskim taki trend utrzyma się w najbliższych latach. W 2021 roku w Polsce na jeden sklep dyskontowy przypadało 7 893 mieszkańców (14 766 mieszkańców w 2011 roku). Uwzględniając tylko ludność miejską i dyskonty zlokalizowane w miastach wskaźnik ten na koniec 2021 roku wyniósł 5 296 mieszkańców. Dla porównania, w Niemczech, które są najbardziej dyskontowym rynkiem w Europie, na jeden sklep dyskontowy przypada ok. 5 200 mieszkańców - wskazuje raport Market Side.

Z dużych miast, liczących 200 tys. i więcej mieszkańców, najbardziej nasycony dyskontami jest Poznań (4 547 mieszkańców/dyskont) oraz Szczecin (4 917 mieszkańców/dyskont). Najmniejsze nasycenie ma Kraków i Warszawa.

W miastach liczących 100-200 tys. mieszkańców najbardziej nasycone dyskontami są Toruń, Chorzów i Zielona Góra, a najmniej Tychy, Rzeszów i Kielce.

W ostatnich 10 latach najwięcej dyskontów w tej kategorii miast otworzyło się w Bielsku-Białej i Zabrzu (odpowiednio 16 i 18 sklepów). W miastach 50-100 tys. mieszkańców rekordzistą jest Słupsk, z 3 591 mieszkańców przypadających na 1 dyskont, za nim Jelenia Góra (3 730), Racibórz

(3 876) i Leszno (4 190). Wśród miast liczących 10-20 tys. mieszkańców nasycenie dyskontami jest znacznie większe. W Wolsztynie na 1 dyskont przypada 2 143 mieszkańców, w Myśliborzu 2 210 mieszkańców, w Rogoźnie 2 225, a lista miast ze wskaźnikiem poniżej 3 000 mieszkańców na dyskont jest długa. Średnio w miastach tej wielkości na jeden dyskont przypada 3 914 mieszkańców, a w mniejszych miastach 3 884 mieszkańców.