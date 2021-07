W Polsce powstaje sieć wirtualnych supermarketów - Wolt Market

fot. Wolt Market - nowa sieć sklepów na rynku



Wolt Market to nowy projekt sieci wirtualnych supermarketów stworzony przez fińską firmę, która do tej porty specjalizowała się w dostawie posiłków oraz zakupów. Będą to niezależne sklepy, działające na takich samych zasadach, jak obecni partnerzy Wolt.

Wolt Market to asortyment ponad 1 000 pozycji oraz szybki czas dostawy (krócej niż 30 minut).

Wolt Market będzie działał wyłącznie jako dark store, co oznacza, że będzie realizował tylko zamówienia online, składane ze pośrednictwem aplikacji Wolt.

Obecnie Wolt tworzy zespół, dedykowany do zarządzania siecią.

Jak zapewnia Wolt, tym, co wyróżni Wolt Market od innych graczy na rynku będzie, pełny, liczący ponad 1 000 pozycji, asortyment dostępnych produktów oraz szybki czas dostawy (krócej niż 30 minut). W Finlandii i Grecji, gdzie obecnie działa Wolt Market, wynosi on około 20 minut. Jesienią Wolt Market rozpocznie swoją działalność również w Czechach, Danii i na Węgrzech.



- Dysponujemy jedną z najlepszych na świecie technologii, którą stale udoskonalają nasi inżynierowie – mówi Agata Polityło, General Manager Wolt Polska.

- Dzięki niej konkurujemy z innymi graczami jakością oraz czasem realizacji naszych usług. To bogate zaplecze, które jest doskonałą bazą do dalszego rozwoju, skłoniło nas do uruchomienia Wolt Market. Chcemy, aby nasze wirtualne supermarkety były rozwiązaniem rewolucyjnym, wyznaczającym najwyższe standardy obsługi klienta. Dlatego też poza bogatym asortymentem, gwarancją czasu dostawy, zapewnimy bezpieczny i właściwy dla tego typu usług, sposób pakownia - dodaje Polityło.

Wolt Market będzie działał wyłącznie jako dark store, co oznacza, że będzie realizował tylko zamówienia online, składane ze pośrednictwem aplikacji Wolt. Doświadczenia pilotażowych sklepów Wolt Market z Finlandii i Grecji, potwierdzają, że model ten gwarantuje szybką realizację zamówienia, przy równoczesnym zachowaniu najwyższej jakości usługi. Rynek szybkich dostaw zakupów rozwija się bardzo dynamicznie i stale pojawiają się na nim nowi gracze. Konkurują oni ze sobą szybkością dostaw, ale przede wszystkim ich jakością. My będziemy oferowali konsumentom więcej, np. bogaty asortyment świeżych produktów – dodaje Agata Polityło, General Manager w Wolt Polska.