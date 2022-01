W Polsce wrócą obostrzenia? Mało prawdopodobne

Jak podaje RMF FM, rząd nie zamierza na razie wprowadzać żadnych nowych obostrzeń. Według ministrów już jest za późno na cokolwiek. Jak twierdzą, żadne obostrzenia — poza totalnym zamknięciem wszystkich w domach — nic wielkiego nie dadzą.

Zwraca również uwagę, dla rządu kluczowa jest obecnie zajętość szpitalnych łóżek. "W oddziałach covidowych jest ich zajętych 14 tysięcy z 30 tysięcy przygotowanych. To oznacza, że wciąż mamy rezerwę. Dopiero jeśli ona zniknie — to możliwe są nowe obostrzenia. Ale na razie na to się nie zanosi" - wyjaśnia radio.