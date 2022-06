W Polsce zrobili aplikacje dla Żabki i LPP. Przygotowują się do ekspansji

Future Mind od ponad 15 lat dostarcza rozwiązania cyfrowe wiodącym markom na polskim rynku. Jej dział Consulting & Product Design składa się z ekspertów z zakresu badań, customer experience, transformacji cyfrowej, analizy danych, a także architektów IT. Wykorzystuje także ekosystem rozwiązań technologicznych partnerów w ramach komórki Solutions. Teraz Future Mind planuje ekspansję zagraniczną, a rebranding ma jej w tym pomóc.

Do portfolio Future Mind dochodzą kolejne zagraniczne projekty. Na polskim rynku mamy silną pozycję, którą wypracowaliśmy przez ostatnie kilkanaście lat. Chcemy dalej się tu rozwijać, ale wychodzimy z ofertą również do USA, gdzie zrealizowaliśmy już pierwsze duże projekty i rozpoczynamy współpracę ze znaną na całym świecie marką modową Dior. Zależy nam również, aby tworzyć produkty cyfrowe dla brandów z Wielkiej Brytanii i Europie Środkowo-Wschodniej. To naszym zdaniem wymaga nadania Future Mind odważnego, nowoczesnego wyglądu, który będzie odpowiadał naszym ambicjom – mówi Paweł Josiek, COO, Future Mind.

Nowa identyfikacja wizualna i sposób komunikacji usług Future Mind to bardziej uniwersalna niż dotychczas kreacja i zmiana o charakterze praktycznym – będą one wykorzystywane w relacjach z branżą i partnerami zagranicznymi. Decyzja o rebrandingu zaowocowała także wdrożeniem nowej strony internetowej. Kreacja powstała we współpracy z 247 studio – znanym z projektów dla Adidas, Interia czy rebrandingów firm z sektora IT, jak np. Divante.





Future Mind to istniejąca od 2008 roku firma doradczo-technologiczna. Zespół FM to ponad 130 osób, który składa się programistów, analityków, projektantów UX, specjalistów z doświadczeniem korporacyjnym oraz startupowym.