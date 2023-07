W polskich sklepach Netto będzie taniej. Jasna deklaracja kierownictwa

Zmiany dotyczą wybranych produktów w kategoriach takich jak: nabiał, np. mleko, sery, śmietana, tłuszcze typu olej czy masło oraz art. sypkie – ryż. Ale to nie wszystko. Obniżki objęły również wybrany asortyment środków czystości czy żywności dla zwierząt.

Decyzja, korzystna dla klientów i ich portfeli, wynika z polityki cenowej Netto, przy czym podjęta została również w reakcji na obniżki cen surowców na rynku.

Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na rynku wpływa na ceny surowców. Obserwowane aktualnie spadki cen na rynku krajowym pozwalają sieciom handlowym na zmianę cen wybranych produktów. W odpowiedzi na nie, Netto obniża ceny regularne szeregu produktów ze swojej oferty.

- Naszych klientów traktujemy po prostu fair. Tą zasadą kierujemy się od lat, prowadząc sklepy spożywcze. Przyjęta polityka cenowa pozwala nam oferować niskie ceny na co dzień, a także atrakcyjne promocje na każdy tydzień, dzięki czemu nasi klienci oszczędzają na zakupach. Ale nie tylko ten czynnik ma na to wpływ – mówi Witold Baran, dyrektor handlowy Netto Polska. – Warto pamiętać, że nasza branża jest systemem naczyń połączonych. Wahnięcia w jednym sektorze mają realny wpływ na branże zależne, a ich efektem są ceny produktów w sklepach. Czasami musimy podnosić ceny, gdy te rosną na rynku surowców, jednak działa to też w drugą stronę. Gdy ceny surowców spadają, obniżamy ceny produktów dla naszych klientów, dokładnie tak jak robimy to teraz – dodaje.