W poniedziałek rusza Forum. Ostatni dzień rejestracji!

FORUM RYNKU SPOŻYWCZEGO I HANDLU 2021 - REJESTRACJA

Zobacz zakres tematyczny konferencji i potwierdzonych uczestników:

8 listopada 2021 r. | Inauguracja 9.00-11.00 |

Żywność w świecie VUCA: trendy, rynek, prawo

Ekologicznie = ekonomicznie? Produkcja i produkty w zgodzie z naturą i zero waste

Które z pandemicznych trendów zostaną z nami na dłużej?

Czego nauczyła nas pandemia? Odrobione lekcje firm

Krajowy Plan Odbudowy, Polski Ład i inne legislacyjne rozwiązania – jaki mają wpływ na biznes spożywczy?

Drożejące surowce i wyższe opłaty + Zielony Ład. Koniec epoki zwiększania wolumenów?

Opłata cukrowa, podatek od handlu, reklam i opakowań a rentowność firm

Nowe opakowania. System kaucyjno-depozytowy rewolucją dla firm spożywczych



Rozmowa 1:1

Piotr Kwiatkowski, prezes zarządu, Credit Agricole Bank Polska SA

Edyta Kochlewska, redaktor naczelna, dlahandlu.pl



Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Michal Czerwinski, CEO, Purella

Maciej Herman, dyrektor zarządzający, Lotte Wedel

Kacper Nosarzewski, członek zarządu, Polskie Towarzystwo Studiów nad Przyszłością, partner, 4CF

Mikołaj Piaskowski, counsel, Baker McKenzie

Iwona Piasta, członek zarządu, dyrektor Generalna BU Food, Grupa Maspex Sp. z o.o.

Marek Sumiła, dyrektor zarządzający, Danone i Żywiec Zdrój w Polsce

Moderacja:

Edyta Kochlewska, redaktor naczelna, dlahandlu.pl



Prezentacja opakowań w technologii VR

Rafi Albo, Global Creative Director & Head of Connected Packaging, CCL Label

8 listopada 2021 r. | 11.30-13.00 |

Eksportowa swoboda a polskie sukcesy. Pandemia okazją dla przygotowanych

Pandemia nie zahamowała apetytu eksporterów. Najbardziej perspektywiczne kierunki sprzedaży

Protekcjonistyczne zaczepki – skala problemu i oczekiwane reakcje polityków

Trzy kwartały o brexicie. Praca w erze ceł i nowych kosztów

Polskie regulacje a produkcja żywności za granicą. Podatki i opłaty wpłyną na konkurencyjność firm na rynku zewnętrznym?

USA, Azja, Afryka – eksportowy „dream” czy realne plany polskich eksporterów?



Prezentacja:

Pandemia nie zahamowała apetytu eksporterów. Najbardziej perspektywiczne kierunki sprzedaży.

Jakub Olipra, starszy ekonomista, Credit Agricole Bank Polska SA



Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Małgorzata Cebelińska, dyrektor handlu, SM Mlekpol

Jan Kolański, prezes, Colian

Jakub Olipra, starszy ekonomista, Credit Agricole Bank Polska SA

Monika Piątkowska, prezydent, Izba Gospodarcza Handlowców, Przetwórców Zbóż i Producentów Pasz

Krzysztof Urbanek, dyrektor handlowy, Bracia Urbanek

Karolina Zajezierska, dyrektor komercyjna, Nowel Sp. z o.o.

Marcin Zieliński, dyrektor ds. rozwoju, Makarony Polskie SA

Moderacja:

Adam Tubilewicz, zastępca redaktora naczelnego, portalspozywczy.pl



8 listopada 2021 r. | 11.30-13.00 |

Biznes spożywczy 4.0 – zdolności produkcyjne do potęgi

Automatyzacja i robotyzacja – must have branży spożywczej

Niskie zużycie energii, odzysk chłodu/ciepła, biogaz, fotowoltaika – ekologiczne inwestycje w zakładach

Jak mądrze oszczędzać na ekologii?

Nowe zasady produkcji a zmiany w produktach i opakowaniach

Sztuczna inteligencja i digitalizacja w zakładach spożywczych

Nowe technologie dla nowych pracowników. Jak zmiany w zakładach przekładają się na potrzeby kadrowe firm?

Sprawniej, szybciej, wydajniej – rola logistyki wewnętrznej



Prezentacja

Karol Krowiak, Menager Rozwoju Rynku FMCG, Region Europa Środkowo-Wschodnia, Mitsubishi Electric Europe B.V. (Sp. z o.o.)



Do udziału w dyskusji zostali zaproszeni:

Zbigniew Groszyk, wiceprezes zarządu, SM Mlekpol

Sylwia Jurys, dyrektor zarządzający regionu: kraje Nordyckie, Polska, Rosja, SIG Combibloc

Piotr Kasperuk, Business Development Director Poland, Czech Republic, Hungary & Slovakia, CCL Label

Ireneusz Kozber, dyrektor logistyki, PPHU Millano Sp. z o.o.

Karol Krowiak, Menager Rozwoju Rynku FMCG, Region Europa Środkowo-Wschodnia, Mitsubishi Electric

Bartosz Półgrabia, wiceprezes zarządu, Pamapol SA

Jacek Punda, Senior Account Manager, Infor

Kamil Rabenda, prezes, Soligrano

Moderacja:

Jacek Ziarno, redaktor naczelny, Magazyn Gospodarczy Nowy Przemysł



8 listopada 2021 r. | 11.30-13.00 |

Konsolidacja: Postpandemiczny rachunek zysków i strat

Czy dopiero 2022 przyniesie ożywienie w fuzjach i przejęciach?

Nieoczywiste przejęcia. Jakich ruchów nie spodziewa się rynek?

Gracze spoza UE zainteresowani polskim rynkiem żywności – dlaczego?

Polskie firmy a ekspansja zagraniczna – jakie kierunki? Wyzwania

Firmy rodzinne – kiedy nastąpi konsolidacyjny boom?