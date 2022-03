W Pszczynie powstanie park handlowy. Najemcami m.in. Biedronka, Media Expert i Pepco

2022 rok zapowiada się dla Napollo równie owocnie jak poprzedni, w którym, nawet mimo pandemii, deweloper realizował kolejne plany inwestycyjne (m.in. otwarcie N-Parku w Gorzowie, czy modernizacja i rekomercjalizacja N-Parku w Poznaniu).

Tym razem, kontynuując współpracę z PKB Inwest Budowa, Napollo zaproponuje nowy obiekt handlowy - w Pszczynie.

PKB Inwest Budowa zajmuje się kompletnym procesem realizacji inwestycji – od poszukiwania terenów inwestycyjnych, zakupu, przez projektowanie i leasing, aż po prowadzenie na zakupionych terenach nadzoru nad budową obiektów handlowych pod wynajem i do odsprzedaży.

Strategiczna współpraca pomiędzy PKB Inwest Budowa a Napollo

Współpracę z PKB Inwest Budowa Napollo rozpoczęło kilkanaście lat temu m.in od projektu Parku Handlowego w Ząbkach, Bielsku Podlaskim, a także planując inwestycję w Gnieźnie - Galerię Piastova, wybudowaną i oddaną do użytku w 2018 roku. Napollo i PKB Inwest Budowa pod koniec 2021 porozumiały się co do strategicznej współpracy, mającej na celu wspólną realizację projektów handlowych w najbliższych latach. Wynikiem tego porozumienia jest właśnie wspólny projekt w Pszczynie.

- N-Park w Pszczynie to nowoczesny obiekt typu convenience, który zlokalizowany będzie u zbiegu ulic: Bielskiej i Górnośląskiej, niedaleko od ścisłego centrum miasta. – mówi Dorota Beltrani, Dyrektor ds. Komercjalizacji i Zarządzania w Grupie NAPOLLO. Teren inwestycji otacza gęsta zabudowa jedno- oraz wielorodzinna. Istniejący węzeł komunikacyjny zapewni łatwy i szybki dostęp do inwestycji, zarówno klientom jadącym od strony Katowic, jak i Bielska-Białej.

Obiekt w Pszczynie zaproponuje klientom szerokie portfolio najemców – umowy podpisały już takie marki jak m.in. Biedronka, Media Expert, Pepco, Dealz, Tedi, CCC Hebe, kaes, Martes Sport, Kik.

Nowe inwestycje

To nie wszystko, co Napollo szykuje na 2022 rok – w realizacji są kolejne parki typu convenience, m.in. N-Park w podwrocławskich Łanach o powierzchni wynajmu ponad 5000 m2 wraz ze stacją benzynową i restauracją drive-through, który otworzy się już za kilkanaście tygodni. Planowane są także kolejne projekty w kooperacji z PKB Inwest Budowa – w najbliższym czasie spółki podzielą się z rynkiem informacją o nowej inwestycji.