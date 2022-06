W rok Amazon zatrudni 200 specjalistów w Centrach Rozwoju Technologii

Centra Rozwoju Technologii Amazon pracują nad szeregiem innowacyjnych rozwiązań, takich jak znana na całym świecie Alexa, czyli oparta na chmurze usługa głosowa; produkty z kategorii smart home od firmy Ring, w tym wideo dzwonki do drzwi, system alarmowy DIY i kamery bezpieczeństwa.

200 nowych pracowników

Warszawskie biuro zatrudnia obecnie wielu specjalistów pracujących nad rozwojem innowacyjnych, globalnych produktów i usług Amazon. Do końca przyszłego roku firma planuje zatrudnić 200 nowych pracowników we wszystkich Centrach Rozwoju w Polsce, w tym w Warszawie, Gdańsku i Krakowie, wspierając w ten sposób lokalną gospodarkę i zacieśniając współpracę z lokalnymi społecznościami, władzami oraz przedstawicielami uniwersytetów i uczelni. Wszystko po to, aby przyciągnąć nowe talenty i budować innowacyjne rozwiązania.

Obecnie Amazon zatrudnia w Polsce ponad 25 000 osób w swoich biurach korporacyjnych, dziesięciu nowoczesnych centrach logistyki e-commerce, Centrach Rozwoju Technologii w Gdańsku, Krakowie i Warszawie oraz w biurach Amazon Web Services i w dziale obsługi klienta” – mówi Lucyna Chwastowska, dyrektorka zespołu odpowiedzialnego za globalny rozwój programu Alexa Text-To-Speech.