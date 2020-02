W salonikach Kolportera można odbierać paczki FedEx

Z końcem 2019 r. na rynku e-commerce pojawiła się nowa usługa FedEx Direct2Retail, umożliwiająca klientom dostarczenie przesyłki do jednego z kilkuset punktów odbiorczo-nadawczych Kolportera na terenie całej Polski w 24h. Dostawcą technologii jest Sendit – agregator usług kurierskich.

Nowa usługa daje klientom e-sklepów możliwość zamówienia przesyłki do jednego z ponad 600 salonów prasowych Kolporter, rozmieszczonych na terenie całej Polski oraz umożliwia odbiór przesyłek we wskazanym przez odbiorcę punkcie.

- W Sendit udział przesyłek kierowanych z i do punktu w całości wolumenu przesyłek osiąga już nawet 30 proc. – mówi Wojciech Kliber, wiceprezes zarządu Sendit S.A.

Usługa obejmuje przesyłki o wadze do 10 kg i maksymalnych wymiarach 30x40x50 cm. Paczka dostarczona do wybranej lokalizacji Kolportera poczeka na odbiór cztery dni robocze, a o jej doręczeniu klient może zostać powiadomiony za pośrednictwem różnych kanałów komunikacji, w tym wiadomości e-mail i SMS. Każdy z punktów obsłuży również pobrania gotówkowe do 3 tys. zł.



Polski rynek e-commerce rośnie o ponad 18% rocznie i rozwija się najbardziej dynamicznie

w Europie. W 2019 roku jego wartość przekroczyła magiczną barierę 51 mld zł, a z zakupów internetowych w najróżniejszej formie korzysta w Polsce 28 mln osób.