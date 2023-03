W sieciach handlowych tanio jest tylko dla "swoich"

Rozwój aplikacji zbiegło się w czasie z dobrą koniunkturą, która rozpieściła klienta. Stał się wygodny. Wybierał sklepy, bo były blisko, oferowały produkty, które lubił - jakościowe lub ekologiczne. Nie zwracał uwagi na ceny. Od czasu do czasu otrzymywał rabat lub specjalną cenę na produkt, który pasował do jego wcześniejszych zakupów. Stawał się lojalny, bo porównywanie cen i bieganie za promocjami to były zachowania z jego przeszłości, o której nie chciał pamiętać i do której nie zamierzał wracać. Tymczasem w 2021 i 2022 roku skumulowana inflacja zaczęła przekraczać 30 proc. Co chwilę jakiś inny produkt spożywczy stawał się synonimem drożyzny. Opakowania stały się mniejsze a klienci nerwowi, bo za te same zakupy płacili coraz więcej.

W tej sytuacji wydawałoby się naturalne, że największe sieci handlowe podejmą walkę na noże o każdego klienta, który w ramach kryzysowych poszukiwań będzie znowu biegała za tańszą ofertą.

Nic takiego się jednak nie stało. Jak wynika z Koszyka cen dlahandlu.pl cały rynek od dyskontów przez hipermarkety, supermarkety i e-sklepy oferuje bardzo podobne ceny. Kawa po 11,99 zł, papryka po 21,99 zł, pomidory po 14,99 zł, jajka po 7,99 zł, jabłka po 2,99 zł.

Na lepsze ceny mogą liczyć jednie posiadacze kart lojalnościowych. Ci płacą mniej, często kupując 2 produkty w pakiecie. Ale i tak się opłaca.

Na inwestycje w ramach programów lojalizujących klientów sieci przeznaczają ogromne kwoty. Biedronka pod koniec 2022 roku informowała, że w ramach akcji Gangu Bystrzaków klienci zaoszczędzili 520 mln zł. W aplikacji Lidl Plus im klient zrobi większe zakupy, tym atrakcyjniejszy otrzyma kupon. Kaufland zrezygnował ze współpracy z Paybackiem i zaoferował własną kartę Kaufladn Card, które użytkownicy mogą kupować towary w atrakcyjnych cenach oraz otrzymają kupony rabatowe dostosowane do ich preferencji zakupowych. Carrefour prowadzi akcję antyinflacja, rozdając lojalnym klientom bony na kolejne zakupy. To są konkretne inwestycje finasnowe, które się szybko zwracają. PSH Lewiatan przyznał, że wartość koszyka osób korzystających z kart lojalnościowych jest średnio dwa razy większa niż wartość średniego koszyka osób dokonujących zakupy bez naszej karty lojalnościowej. Dostajemy zniżki, więc czujemy, że możemy pozwolić sobie na więcej.

Teraz jednak klient znowu chce więcej. Postawiony pod cenową ścianą i posiadający karty lojalnościowe wszystkich sieci handlowych zaczyna polowanie na promocję jak za dawnych czasów. W końcu nigdy nie przestał być smart. To przecież jego natura!

Z tego powodu sieci oprócz inwestycji w ceny dla swoich klientów czeka wysiłek obniżania cen także dla klientów, którzy dotychaczas kupowali u konkurencji. Znowu bowiem klient wrócił do jednowymiarowej lojalności - liczy się tylko najlepsza cena i to tylko dziś. Jutro - zaczynamy grę od nowa. Kto jest tańszy, w kasie z jakim logo zostawię swoje pieniadze, od kogo dostanę większą zniżkę? To są pytania nielojalnego klienta, który skanuje rynek z taką samą zaciętościa jak kiedyś, ale uzbrojony w aplikacje.