W sklepach będzie więcej tanich produktów, średnia półka ograniczona

Jeszcze zanim inwazja na Ukrainę podniosła ceny energii i koszty niektórych podstawowych surowców, sprzedawcy żywności obawiali się spadków na rynku sprzedaży, rosnącej presji na ceny i konkurencji, jak również inflacji.

Po okresie pandemicznej prosperity europejscy sprzedawcy artykułów spożywczych muszą przygotować się na trudny rok. Presja inflacyjna, wrażliwość kupujących na cenę i większa konkurencja odwrócą szereg dotychczas pozytywnych trendów. W najnowszym raporcie McKinsey & Company oraz EuroCommerce „The State of Grocery Retail 2022” badają kluczowe trendy, które będą kształtować rynek artykułów spożywczych w regionie w nadchodzących latach. Autorzy analizują wyniki wywiadów przeprowadzonych z prezesami 60 europejskich koncernów spożywczych oraz ankiet konsumenckich, na które odpowiedziało ponad 12 tys. respondentów w dziewięciu krajach Europy.

Presja inflacyjna może doprowadzić do spowolnienia wzrostu w kategorii zdrowej żywności

Jak wskazują badania, branża spodziewała się pogorszenia sytuacji rynkowej, opierając swoje obawy na popandemicznych spadkach sprzedaży, wzroście presji cenowej oraz rosnącej konkurencji, w tym również na dojrzewającym rynku sprzedaży internetowej. Europejscy detaliści już wcześniej borykali się też z tej realnym zagrożeniem stwarzanym przez inflację, która sprawia, że konsumenci jeszcze bardziej zwracają uwagę na ceny kupowanych artykułów. Teraz dodatkowo jest ona napędzana konfliktem w Ukrainie. Presja inflacyjna może doprowadzić do spowolnienia wzrostu w kategorii zdrowej żywności. Choć wciąż 31% konsumentów w Polsce deklaruje chęć do zwiększania zakupów zdrowej żywności, jest to spadek o 3 pp. w stosunku do roku 2021 i 3 pp poniżej średniej dla badanych krajów. Polski rynek sprzedaży spożywczej nadal rośnie szybciej niż w krajach Europy Zachodniej, osiągając 3.2% wzrostu w 2021 r., podczas gdy, dla przykładu, rynek niemiecki rósł w tempie 0.4%, a rynek francuski zanotował spadek -2.2%.

– Dodatkowo, detaliści muszę liczyć się z coraz bardziej skomplikowaną strukturą klientów i polaryzacja popytu, wskazującą na pogłębianie się różnic między gospodarstwami domowymi i podejmowanymi przez nie decyzjami zakupowymi. Z jednej strony raport wskazuje na utrzymujące się wzrosty w kategoriach produktów premium, prozdrowotnych czy ekologicznych kupowanych przez konsumentów o wyższych dochodach, któremu towarzyszy spadek wydatków po stronie mniej zarabiających gospodarstw domowych – komentuje Marcin Nowakowski, partner lokalny w warszawskim biurze McKinsey & Company.

Sprzedawcy artykułów spożywczych mogą chcieć rozważyć ograniczenie asortymentu ze średniej półki

Według badania, ta druga grupa, wykazuje dużo większą wrażliwość na cenę i częściej planuje kupować tańsze produkty w porównaniu z 2021 rokiem. W reakcji na coraz wyraźniejsze się różnice w potrzebach konsumentów, sprzedawcy artykułów spożywczych mogą chcieć rozważyć ograniczenie asortymentu ze “średniej półki”, wzmacniając jednocześnie ofertę tanich produktów i produktów premium. Jak wskazuje raport, Polsce 45% konsumentów deklaruje chęć częstszego szukania sposobów na zaoszczędzenie pieniędzy. Jest to wzrost o 10 p.p. w porównaniu do ubiegłego roku. Kupujący w Polsce, częściej chcą także aktywnie poszukiwać promocji – według badania to 39% respondentów w kraju, o 11 p.p. więcej niż średnia dla Unii Europejskiej. Dla lokalnego rynku może to oznaczać dalszy dynamiczny rozwój formatów z atrakcyjnymi ofertami cenowymi, w tym głównie dyskontów.

Spowolnienie wzrostu e-commerce

Zarówno w Polsce jak i w Europie widoczne jest również spowolnienie wzrostu e-commerce przy większym zróżnicowaniu oferty coraz to większej liczby sklepów online oraz usług szybkiej dostawy zakupów. Na coraz bardziej rozdrobnionym rynku, e-commerce będzie prawdopodobnie rosło wolniej w dalszym ciągu różnicując swoją ofertę (np. poprzez większy asortyment, oferty produktów lokalnych lub organicznych, czy nawet tzw. lean value proposition). Autorzy raportu wnioskują, że w rezultacie konsumenci zaczną dzielić swoje zakupy internetowe między różnych sprzedawców, a o przestrzeń w koszykach będą konkurować różne formaty sprzedaży.

– W Polsce obserwujemy dalszy rozwój oferty e-commerce, w szczególności rozszerzanie zasięgu geograficznego przez internetowe sklepy spożywcze i dywersyfikację obecnych podmiotów w kierunku pokrycia dodatkowych misji zakupowych np. jednoczesnej oferty ultraconvenience, codziennych zakupów a także obecności na internetowym marketplace – wyjaśnia Marcin Nowakowski.

– Z drugiej strony zmiany te stwarzają sprzedawcom możliwości podejmowania odważnych kroków i dalszego inwestowania w rozwój oferty produktów ekologicznych, marek własnych, e-commerce, czy poszukiwania nowych pul zysków. Mogą do tego celu wykorzystywać zaawansowaną analitykę danych i sztuczną inteligencję w ramach podstawowej działalności albo tworzyć nowe źródła przychodów, np. poprzez sprzedaż przestrzeni reklamowej na podstawie danych z kart lojalnościowych – zauważa Nowakowski. Kluczowe będzie też przyciągnięcie talentów, z nowymi umiejętnościami w obszarze cyfryzacji, zrównoważonego rozwoju, zaawansowanej analityki danych oraz rozwoju e-commerce.