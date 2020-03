W sklepach Biedronka limity na transakcje zbliżeniowe bez PIN już podniesione do 100 zł

Klienci sklepów Biedronka będą mogli zapłacić zbliżeniowo za zakupy do 100 zł bez konieczności potwierdzania ich kodem PIN. Proces wdrażania tej zmiany rozpoczął się w piątek, 20 marca i objął od razu wszystkie sklepy sieci.

Sieć Biedronka już wcześniej zachęcała w specjalnych komunikatach do korzystania z płatności bezgotówkowych. Z danych sieci wynika, że klienci coraz częściej wykorzystują płatności kartą podczas zakupów: sprzedaż przy użyciu transakcji bezgotówkowych w okresie od 9 do 18 marca 2020, wzrosła w stosunku do tego samego okresu w ubiegłym roku o blisko 10 punktów procentowych.

Teraz dzięki podwyższonemu limitowi transakcje zbliżeniowe do 100 zł nie będą wymagały potwierdzania kodem PIN na klawiaturze terminali - wystarczy zbliżenie karty płatniczej lub telefonu z podpięta kartą. Ponad 6,7 tys. terminali zostało dostosowanych do nowego limitu od piątku 20 marca, a kolejne dołączą w weekend. Ta szybka zmiana jest możliwa dzięki bliskiej współpracy sieci Biedronka z agentem rozliczeniowym, którym jest Bank Pekao S.A.



- 20 i 21 marca wdrażamy wielką zmianę we wszystkich naszych sklepach, których mamy ponad 3000 w całym kraju - terminale płatnicze zaczną obsługiwać podwyższone limity płatności zbliżeniowych. Wierzymy, że dzięki temu klienci będą mogli wygodniej i jeszcze bezpieczniej dokonywać płatności. Przypominam również, że korzystanie z karty lojalnościowej Moja Biedronka nie wymaga jej fizycznego podawania kasjerowi – wystarczy pokazać numer telefonu zapisany na karteczce czy ekranie telefonu lub po prostu go podyktować - mówi Lidia Stegenta-Głowala, dyrektor działu skarbca w sieci Biedronka.