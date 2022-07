W sklepach osiedlowych jest cukier, ale podrożał nawet o kilkadziesiąt proc.

Najnowsze badania Koszyka Cenowego obejmuje sklepy convenience sieci Carrefour, Lewiatan i Żabka. Zostało przeprowadzone 15 lipca br.

Czy jest cukier w sklepach osiedlowych?

Nasi ankieterzy odwiedzili tym razem sklepy osiedlowe w sześciu miastach: Warszawie, Bydgoszczy, na Górnym Śląsku, w Trójmieście i Lublinie.

W badanych przez niech tego dnia sieciach nie było problemu z brakiem cukru. Towar był we wszystkich sklepach.

Ile kosztuje cukier w sklepach osiedlowych?

W sklepach Lewiatan kilogram cukru kosztował 4,99 zł, dokładnie tyle samo, co podczas ostatniego badania, przeprowadzonego w maju br. Ale jeszcze w marcu w niektórych lokalizacjach można było kupić cukier za 2,99 zł.

W placówkach Carrefour Express cukier kosztował 4,50 zł. Tutaj również nie odnotowaliśmy wahań cen względem maja. W marcu cukier był jednak tańszy i kosztował 3,99 zł za kilogram.

Ile zapłacimy za kilogram cukru w Żabce? W lipcu to wydatek 5,20 zł. W maju produkt ten kosztował 3,99 zł, a w marcu - 3,70 zł.

Ile wydamy na koszyk 50 produktów?

Zakupy w sklepach osiedlowych są najdroższe. Płacimy więcej za wygodę i bliskość placówki, ale zazwyczaj nie robimy tam dużych zakupów. Cały badany przez nasz Koszyk 50 produktów w sklepach Lewiatan kosztował w lipcu, w zależności od lokalizacji, od 395 zł do 406 zł. W maju za zakupy w tej sieci płaciliśmy od 409 zł do 413 zł, a w marcu od 395 zł do 400 zł.

Zakupy w Carrefourze Express to wydatek rzędu 462 zł w większości badanych przez nas lokalizacji. W maju sieć proponowała zakupy od 449 zł do 451 zł, a w marcu za 420 zł - 427 zł. Co najbardziej podrożało w Carrefourze? Masło, jaja, schab.

Żabka jest najdroższa w naszym zestawieniu. Za cały Koszyk musielibyśmy zapłacić aż 477 zł. W maju zakupy kosztowały ok. 457 zł, a w marcu 428 zł.

Podrożała większość produktów z Koszyka. Tańsze są banany, pomarańcze, pomidory i papryka.

Poznaj najnowsze ceny w sklepach osiedlowych

Koszyk cen dlahandlu.pl uwzględnia ceny 50 produktów brandowych, a w przypadku ich braku - ceny średnie z innych porównywanych sklepów. W wypadku, gdy produkt występuje w sklepie w innej gramaturze niż przyjęta w projekcie i podana na stronie, cena jest przeliczana do wskazanej wielkości, np. 1 litr, 1 kilogram, itp.