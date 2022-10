W sklepach Żabka już nie odbierzemy paczki z InPostu

Przesyłki, które do 6 października zostały skierowane do odbioru w sklepach Żabka lub do paczkomatów, zostaną obsłużone jak dotychczas - informują Wirtualne Media.

Na koniec półrocza InPost dysponował siecią blisko 18,5 tys. paczkomatów. W Żabkach zaś ulokowane było około 300 maszyn w wersji InDoor, co było stanowiło znikomy procent całej sieci InPost. InPost i Żabka zdecydowały o niekontynuowaniu umowy.

