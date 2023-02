W Stokrotce nowa akcja z narzędziami ogrodowymi

Narzędzia ogrodowe wysokiej jakości to podstawa przy pielęgnacji ogrodu. Odpowiednio dobrane i trwałe rozwiązania mają duży wpływ na komfort pracy. Sprawiają także, że czynności stają się łatwiejsze i skuteczniejsze. W akcji Stokrotki klienci mogą wybrać spośród wielu przydatnych produktów, takich jak sekatory do gałęzi, nożyce do trawy i żywopłotu, piły składane i kabłąkowe, łopatki, szpadle czy kultywatory.

Promocja potrwa w Stokrotce od 16 lutego do 24 maja 2023 r. Za każde wydane w czasie zakupów 30 zł klienci otrzymują jedną naklejkę. Pięć naklejek pozwala na zakup wybranego produktu do ogrodu marki Gerlach z rabatem 50%.