W styczniu handel dołożył do budżetu państwa ponad 197 mln zł

Podatek od sprzedaży detalicznej za styczeń 2021 roku zapłaciło 104 podatników

Podatek od sprzedaży detalicznej za styczeń 2021 r. zapłaciło łącznie 104 podatników, a łączna kwota zapłaconego podatku wyniosła 197 377 427,22 zł.

Jak informuje nas MF, łączna kwota zadeklarowanego podatku dla 10 największych kwot zadeklarowanych do zapłaty wyniosła 157,2 mln zł.

Dane za luty 2021 r. znajdują się jeszcze na etapie przygotowywania.

Przypomnijmy, że rząd spodziewa się w tym roku ok. 1,5 mld zł wpływów z podatku.

Podatek handlowy jest pobierany od stycznia 2021 r. Kwota wolna od podatku wynosi 17 mln zł miesięcznie. Podstawą opodatkowania jest osiągnięta w danym miesiącu nadwyżka przychodów ze sprzedaży detalicznej ponad kwotę wolną. Przewiduje się dwie stawki podatku. Stawka 0,8 proc. od miesięcznego przychodu ponad kwotę wolną nieprzekraczającego kwoty 187 mln zł. Natomiast stawką 1,4 proc. jest opodatkowana nadwyżka przychodu ponad kwotę 187 mln zł.

Polska wprowadziła podatek od sprzedaży detalicznej na mocy ustawy, która weszła w życie 1 września 2016 r. Komisja Europejska uznała, że podatek jest progresywny i stanowi pomoc publiczną niezgodną z prawem UE. Wyrokiem z dnia 16 maja 2019 Sąd Unii Europejskiej, do którego Polska wniosła skargę, stwierdził jednak, że Komisja była w błędzie.

KE następnie odwołała się od wyroku Sądu UE do TSUE. Niedawno Trybunał w całości oddalił to odwołanie.

Alfred Bujara, szef handlowej Solidarności, stwierdził w połowie marca, że wadą podatku w obecnym kształcie jest to, że nie obejmuje on handlu w internecie. - E-handel to obecnie ok. 10 proc. całej sprzedaży detalicznej w naszym kraju. W czasie pandemii wielkie sieci rozbudowały swoje kanały handlu w sieci. Nie widzę żadnego powodu, dla którego ten segment miałby być wyłączony z podatku handlowego – mówił.