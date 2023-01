W Suchej Beskidzkiej i Starych Bielicach otwiera się nowy Lidl

Lidl od lat współpracuje z polskimi producentami, proponując konsumentom wyroby pochodzące zarówno od branżowych liderów, jak i mniejszych, lokalnych dostawców.

Lidl otwiera sklep w Suchej Beskidzkiej

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Suchej Beskidzkiej, przy ul. Mickiewicza 32, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1070 mkw. W obiekcie zatrudniono 24 osoby. Placówka będzie czynna od poniedziałku do soboty w godzinach od 6:00 do 22:00, a w niedziele handlowe od 9:00 do 19:00. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 98 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia dla klientów przygotowano liczne promocje na artykuły przemysłowe, a także stoisko z kawą i hot-dogami.

Lidl w Starych Bielicach

Lidl od lat współpracuje z polskimi producentami, proponując konsumentom wyroby pochodzące zarówno od branżowych liderów, jak i mniejszych, lokalnych dostawców. Sieć stawia na polskie produkty.

Nowy sklep sieci Lidl Polska w Starych Bielicach, przy ul. Koszalińskiej 10, ma powierzchnię sali sprzedaży wynoszącą ok. 1130 mkw. W obiekcie zatrudniono 24 osoby. Zmotoryzowani klienci będą mogli korzystać z ok. 60 miejsc parkingowych. W dniu otwarcia dla klientów przygotowano imprezę powitalną oraz promocje m.in. na warzywa oraz owoce.

Historia sieci Lidl sięga lat 30. XX wieku, a pierwsze sieci pod szyldem tej marki powstały w Niemczech w latach 70. XX wieku. Obecnie w 31 krajach funkcjonuje około 11.550 sklepów Lidl, a w Polsce około 800.