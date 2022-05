W supermarketach spada sprzedaż win spokojnych

Grupa Ambra przy okazji publikacji wyników za za trzeci kwartał roku obrotowego 2021/2022, tj. za okres od 1 stycznia do 31 marca 2022 r, pisze, że nastąpiło znaczące pogorszenie nastrojów konsumenckich, szczególnie w grupach osób z wyższym wykształceniem i o wyższym poziomie dochodów. W połączeniu z późniejszym niż w roku ubiegłym terminem świąt wielkanocnych

spowodowało to spadek sprzedaży Grupy o 1,8% do 130,2 mln zł. W tym okresie najdynamiczniej rosła sprzedaż win musujących, w szczególności DORATO w Polsce i ZAREA w Rumunii.

Spada sprzedaż win spokojnych w hiper- i supermarketach

Podobnie jak w poprzednich kwartałach dynamicznie rosła także sprzedaż napojów bezalkoholowych dla dzieci, szczególnie w Rumunii i w Czechach.

Na największym rynku działalności Grupy AMBRA, czyli w Polsce przychody ze sprzedaży spadły o 5,5%. Szczególnie spadającą kategorią były wina spokojne w hiper- i supermarketach. Na zagranicznych rynkach działalności Grupy

AMBRA ponownie najszybszy wzrost został osiągnięty w Rumunii, gdzie dynamika sprzedaży wyniosła 15,5% (w walucie lokalnej). Pomimo obserwowanej również na tym rynku pogarszającej się koniunktury konsumenckiej bardzo dobre wyniki sprzedaży osiągnęły wina musujące i brandy ZAREA.





W trzecim kwartale marża ze sprzedaży spadła o 1,1 mln zł, czyli o 2,0%, a jej rentowność obniżyła się w porównaniu do tego samego okresu poprzedniego roku obrotowego.