W supermarketach zakupy droższe o ponad 20 proc. rdr. Wcześniej drożały tłuszcze, teraz nabiał

Na 50 produktów spożywczych w supermarketach musimy wydać co najmniej 400 zł. Jeszcze rok temu ceny wahały się w granicach 310-330 zł. Oznacza to, że w rok płacimy od 22 do 28 proc. więcej za podstawowe zakupy. Na przestrzeni ostatnich dwóch miesięcy w górę poszyły ceny jaj, sera gouda, mleka, mąki, ale też warzyw: papryki, pomidorów, pieczrek.