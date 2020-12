W Szwecji powstał sklep klimatyczny. Ceny produktów zależą od ich śladu węglowego

fot. Felix

W Szwecji otwarto supermarket o nazwie The Climate Store. Jest to pierwszy na świecie sklep spożywczy, gdzie ceny produktów zależą od ich śladu węglowego - co oznacza, że ​​konsumenci płacą wyższe ceny za produkty: takie jak mięso i nabiał, powodujące większą emisję dwutlenku węgla - podaje serwis greenqueen.com.hk.

Inicjatywa szwedzkiej marki spożywczej Felix, należącej do nordyckiego giganta spożywczego Orkla, ma na celu podniesienie świadomości konsumentów na temat prawdziwego wpływu ich wyborów żywieniowych.

Otwarty na początku tego miesiąca "sklep klimatyczny" jako walutę przyjmuje dwutlenek węgla. Klienci dokonujący zakupów w supermarkecie mają tygodniowy budżet w wysokości 18,9 kilogramów ekwiwalentu dwutlenku węgla, a produkty o dużej emisji dwutlenku węgla, takie jak produkty pochodzenia zwierzęcego, są droższe niż ich odpowiedniki pochodzenia roślinnego, które mają mniejszy ślad węglowy.

„To będzie ekscytujące zobaczyć, jak klienci reagują na handel taką walutą i czy uda im się utrzymać swój tygodniowy budżet” - powiedział Thomas Sjöberg, kierownik ds. Marketingu w firmie Felix. „Myślę, że wielu otworzy oczy, gdy zobaczy, jak nasza torba może być wypakowana lub skromna, w zależności od naszych wyborów "węglowych”.

Firma ma nadzieję, że dając konsumentom budżet związany ze śladem węglowym, zmniejszy o połowę wpływ przeciętnego koszyka spożywczego na klimat. Felix w ramach kampanii umieszcza na produktach etykiety wskazujące na wpływ produktu na klimat.

Firma ma nadzieję, że nowe etykiety i sklep The Climate Store zachęcą większą grupę kupujących do wybierania żywności roślinnej o niższej emisyjności węgla.

Niedawno niemiecki dyskont Penny zaczął pokazywać ukryte koszty środowiskowe żywności, przy jej ceny detalicznej. W ramach inicjatywy ceny mięsa i produktów mlecznych były znacznie wyższe, a mięso mielone prawie trzy razy droższe niż normalnie, zaś koszt mleka krowiego podwoił się.

Z kolei amerykańska sieci restauracji Just Salad w całym menu podaje ślad węglowy wszystkich dań,.