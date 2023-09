W tych obiektach handlowych pojawią się ładowarki do elektryków

Dynamicznie rosnąca sprzedaż samochodów elektrycznych w naszym kraju sprawia, że nowoczesne budynki handlowo-usługowe muszą posiadać na swoim terenie stacje ładowania, by sprostać wymaganiom współczesnych klientów. Już niebawem tego typu urządzenia pojawią się w retail parkach należących do portfela Newgate Investment. W tym celu firma nawiązała współpracę z Polenergią – największą polską prywatną grupą energetyczną.

30 stacji ładowania samochodów elektrycznych przy inwestycjach Newgate Investment

Dzięki współpracy obu spółek powstanie ponad 30 ogólnodostępnych stacji ładowania samochodów elektrycznych w nowych lokalizacjach. Będą to urządzenia umożliwiające szybkie ładowanie DC o mocy w zakresie 150-300 kW oraz HUB-y ładowania, których moc będzie dostosowana do możliwości lokalnej sieci dystrybucyjnej.

– Newgate Investment w chwili obecnej dysponuje portfelem 29 obiektów o łącznej powierzchni ponad 121 000 metrów kwadratowych. To nieruchomości zróżnicowane zarówno pod względem położenia na mapie Polski, jak i struktury najemców. Od dłuższego czasu obserwujemy, że coraz więcej naszych klientów posiada auta elektryczne, dlatego też naturalnym kierunkiem rozwoju naszych retail parków, jest budowa stacji ładowania pojazdów – co też staje się już standardem na terenie całej Europy – mówi Robert Dudziński, Head of Asset Management Newgate Investment.

– Rozwijając nasze portfolio nieruchomości grupy w Europie Środkowo-Wschodniej, jesteśmy otwarci na innowacje i nowe potrzeby naszych najemców oraz klientów. Widzimy także ogromny potencjał we współpracy z Polenergią eMobility. Szczególnie, że energia, która zasila nowe stacje ładowania będzie pochodzić z odnawialnych źródeł energii, co wpisuje się w naszą strategię ESG – dodaje.

– Budowa gęstej sieci stacji ładowania to niezbędne wsparcie dla procesu dekarbonizacji transportu, ale także odpowiedź na realne potrzeby właścicieli pojazdów elektrycznych. Poszukujemy miejsc, które są atrakcyjne dla naszych klientów. Parki handlowe to naturalna przestrzeń do rozwoju infrastruktury szybkiego ładowania. Dzięki nawiązanej współpracy, zielona energia z naszych stacji ładowania zasili tysiące pojazdów elektrycznych rocznie – mówi Artur Kalicki, Członek Zarządu Polenergii eMobility.