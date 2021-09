W tym roku pada średnio niemal 400 mikrofirm dziennie

Wg danych z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej od początku pandemii, wnioski o zawieszenie działalności złożyło ponad 400 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych (JDG). To 14% wszystkich, jest ich w sumie 2,8 mln (GUS).

W tym roku zawieszeń jest nieco mniej niż w podobnym okresie zeszłego roku, ale więcej jest likwidacji – o 18%. Małe firmy coraz częściej przekraczają czerwona linię – w tym roku dziennie pada średnio 392 JDG.

Ekspert: Kto przetrwał trzy lockdowny, wytrzyma i czwarty, który być może czeka nas jesienią.

JDG znalazły się pod ścianą

Z danych Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) wynika, że licząc od stycznia 2020 roku, czyli umownie od początku pandemii w Europie, średnio co 7. jednoosobowa działalność gospodarcza w Polsce złożyła wniosek o zawieszenie funkcjonowania. Innymi słowy, to 14% spośród 2,8 mln jednoosobowych firm, jakie w statystykach ma Główny Urząd Statystyczny (część została zawieszona jeszcze wcześniej). Tylko w pierwszym półroczu tego roku wpłynęło do urzędów w całej Polsce 115,6 tys. wniosków dot. zawieszenia jednoosobowych firm. To nieco mniej niż w podobnym okresie zeszłego roku.

- Największym problemem dla mikrofirm z wielu branż była w zeszłym roku powtarzająca się kilkakrotnie całkowita blokada możliwości wykonywania pracy – nie możesz pracować, nie wystawiasz faktur – nie masz przychodów, nie zarabiasz. W takiej sytuacji byli np. właściciele kawiarni czy restauracji, hosteli, fryzjerzy, kosmetyczki, instruktorzy zajęć sportowych czy działalności związane z turystyką i biznesem – mówi Marek Sikorski z Finea, firmy zajmującej się mikrofaktoringiem.

Zaznacza, że część z nich z czasem zaadoptowała się do warunków pandemii i odwiesiła działalność. - W tym roku blokada możliwości działania trwała stosunkowo krótko, dodatkowo mamy wzrost gospodarczy, więc znacznie przekroczona liczba 100 tys. wniosków o zawieszenie wygląda niepokojąco – dodaje.

Jego zdaniem problemem dla małych firm jest zachwiana płynność finansowa spowodowana przerwami w wykonywaniu pracy oraz wydłużającymi się terminami płatności. Wiąże się z tym niepewność o środki na regulowanie zobowiązań ZUS czy Urzędu Skarbowego, a niekiedy również na wypłaty dla pracowników. To może się okazać niemożliwe, jeśli płatności ze strony ich kontrahentów będą się opóźniały.