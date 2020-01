W wałbrzyskich sklepach nie dostaniemy już jednorazowych torebek

Wałbrzych jest pierwszym miastem w Polsce, który wprowadza całkowity zakaz sprzedaży jednorazówek; fot. shutterstock

Rada Miejska Wałbrzycha przyjęła uchwałę, która zakaże sprzedaży torebek na zakupy z tworzywa sztucznego





Wałbrzych jako pierwszy w Polsce wprowadził także całkowity zakaz używania w instytucjach miejskich jednorazowych opakowań, naczyń i sztućców z plastiku

- Nie o popularność nam chodziło, nie o wygrany wyścig, lecz niezwłoczne podjęcie walki z rujnującym środowisko zagrożeniem. 500 lat trwa naturalny rozkład plastikowej butelki. W tym czasie plastik zatruwa organizmy żywe, ziemię i wodę. Mimo to jego produkcja i zużycie rośnie lawinowo. Musimy z tym skończyć dla dobra naszego i naszych dzieci. (...) Zapraszamy do oficjalnego przystąpienia do akcji Stop Plastik i przestrzegania kilku prostych zasad, które otaczający nas świat uczynią lepszym - czytamy w liście prezydenta miasta do mieszkańców.

Przeczytaj także: Tesco usunie plastik z wielopaków

Oprócz tego na terenie Gminy Wałbrzych wprowadzone zostaną "Strefy wolne od jednorazowego plastiku", oznaczone specjalnymi naklejkami.