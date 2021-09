W Warszawie powstanie sklep z pokazową uprawą konopi

Spółka konopna Freedom Farms, prowadzona przez Przemysława Zawadzkiego, zaplanowała otwarcie pierwszego w Polsce miejsca, w którym odwiedzający będą mogli zapoznać się z tajnikami uprawy konopi włóknistych, skorzystać z przestrzeni do relaksu oraz nabyć legalne produkty konopne, w tym olejki i susz CBD.

Budowa sieci showroomów to jeden z celów trwającej właśnie kampanii crowdfundingowej Freedom Farms. Na jej liczniku widnieje już ponad 2,7 mln zł.

Freedom Farms - polski producent kwiatów konopnych- rozpoczyna zapowiadaną budowę sieci showroomów od flagowej lokalizacji przy al. Stanów Zjednoczonych 59 w Warszawie. Na miejscu, oprócz pierwszej w Polsce pokazowej uprawy konopi włóknistych, będzie znajdować się siedziba spółki oraz sklep producenta.

Miejsce spotkań

Pokazowa uprawa obejmie kilkadziesiąt roślin. Specjalnie przygotowane pomieszczenie uprawowe wyposażone będzie w lampy LED oraz nowoczesne systemy sterujące klimatem i nawadnianiem. W lokalu będzie można zasięgnąć porad ekspertów oraz spotkać zarząd spółki, w tym Przemysława Zawadzkiego. Sklep zaoferuje limitowane, niedostępne nigdzie indziej produkty. Będzie w nim można również odebrać zamówienia składane online i skorzystać ze specjalnych rabatów na miejscu.

Cannabis Showroom to miejsce, które oprócz praktycznych funkcji biura i sklepu będzie pełnić dużą rolę edukacyjną o konopiach dla całego społeczeństwa. Każdy będzie mógł tutaj zobaczyć jak uprawiane są rośliny, dowiedzieć się więcej o ich dobroczynnych właściwościach, “poczuć” produkty konopne wszystkimi zmysłami. Chcemy, żeby showroomy były czymś więcej niż tylko miejscem spotkań społeczności konopnej. Tworzymy unikalne doświadczenie – powiedział Przemysław Zawadzki, prezes zarządu Freedom Farms SA.

Crowdfunding udziałowy Freedom Farms

Obecnie trwa emisja akcji Freedom Farms SA promowana przez Crowdway. Jeszcze do końca września inwestorzy społecznościowi mogą dołączyć do grona akcjonariuszy spółki. Dotychczas dokonano ponad 800 inwestycji na kwotę 2,7 mln zł. Cel to 4,4 mln.

Nie zwlekamy z realizacją celów emisji, inwestujemy na bieżąco w rozwój zarówno showroomów, jak i projektów uprawowych. Wkrótce przedstawimy też nowe produkty. Zapraszamy wszystkich do wejścia w dynamicznie rosnącą branżę konopną. Do końca września można jeszcze zainwestować we Freedom Farms. Zdobyliśmy już zaufanie ponad 800 inwestorów i 2,7 mln zł. Zainteresowanie jest duże, więc liczymy, że dzięki kolejnym akcjonariuszom będziemy mogli zrealizować nasz plan biznesowy w pełni – dodał Przemysław Zawadzki.