W Warszawie ruszyło Forastero&Co. Sklep wypełniony cukierkami

W lokalu oferowanych jest aż 50 różnych pralin z belgijskiej czekolady, co czyni ofertę Forastero&Co jedną z najbardziej rozbudowanych w Polsce.

Forastero&Co zajęło 100 m kw., gdzie działają automaty z cukierkami tworzące cukierkowy las, w którym smaki można miksować do woli.

- Nasz lokal oferuje specjalne atrakcje nie tylko dla dorosłych, ale i dla najmłodszych klientów – wyjątkowy las z fasolkami Jelly Beans, rewelacyjny tor kulkowy kończący się słodką nagrodą czy baśniowe regały z wyszukanymi słodyczami - mówi Klaudia Pacesz, menedżer ds. projektów operacyjnych Forastero&Co.

Oferowane produkty pochodzą od polskich producentów, ale też od kameralnych, europejskich dostawców m. in. z Holandii, Francji, Belgii czy Danii. Półki wypełniają m. in. żelki, ciastka, lizaki, pianki, gumy do żucia, lody i wypieki tworzone na miejscu oraz pochodzące z lokalnej pracowni cukierniczej. W ofercie znajdują się m. in. słodycze nie zawierające cukru, bezglutenowe, wegańskie oraz produkowane z poszanowaniem środowiska.



Forastero&Co przy ul. Dobrej 40 (na terenie Elektrowni Powiśle) dostępny będzie dla klientów codziennie, od poniedziałku do niedzieli, w godzinach 9:00 – 20:00.