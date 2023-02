W Żabce będzie można założyć konto bankowe

Po otwarciu konta z kartą Mastercard oraz spełnieniu warunków promocji klient otrzyma e-vouchery o łącznej wartości 50 zł do wykorzystania w sklepach Żabka. Rozpoczęciu współpracy towarzyszy również loteria, w której łączna pula nagród to ponad 1 500 000 złotych.

- To pierwsza na polskim rynku współpraca banku i sieci handlowej na tak dużą skalę. Każda osoba może wejść do sklepu Żabka wyłącznie ze swoim smartfonem i wyjść z niego jako klient Banku BNP Paribas. Nie musi chodzić do placówki, szukać rozwiązań w Internecie, ani czekać na kuriera z umową. Jako bank mocno stawiający na cyfryzację i promocję płatności bezgotówkowych, liczymy nie tylko na zapoznanie szerszego grona klientów z naszą ofertą, ale również szeroką promocję płacenia kartą (szczególnie wirtualną, bez konieczności wyrabiania plastikowej), smartfonem czy smartwatchem – mówi Tomasz Dymowski, Tribe Leader Omnichannel for Retail w Banku BNP Paribas.

Milion klientów z GOmobile

Liczba klientów Banku BNP Paribas, którzy korzystają z GOmobile wynosi ponad 1 mln. Wśród funkcjonalności aplikacji można znaleźć m.in. kantor wymiany walut działający w trybie 24/7, możliwość zakupu biletów komunikacji miejskiej czy opłacenie parkingu w płatnej strefie parkowania, przelewy ekspresowe, przelewy na telefon, płatności BLIK, karty mobilne, możliwość wnioskowania o nowe produkty i usługi, a także energooszczędny tryb ciemny (dark mode).

13 lutego br. wystartowała ogólnopolska kampania mediowa promująca akcję Banku BNP Paribas i sieci sklepów Żabka. Dodatkowo w różnych kanałach komunikacyjnych Żabka będzie informować o wspólnej akcji z bankiem, m.in. w sklepach klienci znajdą plakaty informujące o promocji „Jesteś wygrywem”, a na nich specjalne kody QR kierujące do internetowego sklepu z aplikacjami. Ściągnięcie GOmobile i otwarcie Konta Otwartego zajmuje kilka minut. Poza standardową ofertą przypisaną do Konta, czyli bezpłatnemu otwarciu i prowadzeniu konta, bezpłatnym przelewom oraz wypłatom z bankomatów Banku BNP Paribas i sieci Planet Cash, obowiązują promocyjne warunki oferowane przez bank. To brak opłat za użytkowanie karty mobilnej lub zwykłej (przez 12 miesięcy od jej wydania). Dodatkowo, każdy klient, który założy Konto Otwarte na Ciebie, z kartą płatniczą Mastercard, w aplikacji GOmobile oraz aktywuje kartę i zapewni wpływ min. 1 000 zł, otrzyma e-vouchery o łącznej wartości 50 zł do wykorzystania w sklepach Żabka. Aktywacja konta oraz karty odbywa się online, a korzystanie z karty mobilnej (płacenie za pomocą smartfona lub smartwatcha) jest możliwe tuż po otwarciu konta.

Akcja promocyjna Żabki i BNP Paribas

Używanie karty (mobilnej lub standardowej), w szczególności do płatności w sklepach sieci Żabka oraz sklepach autonomicznych Żabka Nano, przekłada się na udział w loterii, w której można wygrać e-vouchery na zakupy w sklepach Żabka lub nagrody pieniężne. Codziennie można wygrać e-vouchery o łącznej wartości 500 zł. Nagrody pieniężne przyznawane są co tydzień - 5 000 zł, co miesiąc - 50 000 zł, a na koniec nawet 500 000 zł. Każda transakcja kartą płatniczą na kwotę co najmniej 10 złotych w sklepie Żabka lub Żabka Nano to dziesięć losów na loterii, każda inna transakcja – jeden los. Loteria potrwa 12 miesięcy.