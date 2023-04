W zdrowym ciele zdrowy duch. Promocje na warzywa w Netto

Po świątecznej uczcie czas na wiosenną lekkość – warto urozmaicić swojemcodzienne menu. W najnowszej ofercie sieci Netto klienci znajdą wiele zdrowych inspiracji. Już od wtorku,v11 kwietnia, aż do środy, 19 kwietnia, na klientów czeka wyjątkowa oferta pod hasłem Tydzień Zdrowia z Netto.

Dzienna porcja warzyw i owoców

Warzywa i owoce, pełne cennych witamin i minerałów, są istotnym elementem codziennej diety. Sieć Netto, oprócz klasycznej oferty z Zieleniaka, proponuje także certyfikowane produkty ekologiczne.

- Polscy konsumenci coraz chętniej wybierają żywność ekologiczną – co trzeci sięga po nią przynajmniej raz w miesiącu i częściej, nawet co najmniej raz w tygodniu. Co piąty kupuje ją okazjonalnie. Najczęściej kupowane są ekologiczne warzywa i owoce. Znaleźć je można również sklepach naszej sieci, gdzie dostępne są pod marką GO EKO. – mówi Patrycja Kamińska, PR Manager Netto. – Można je rozpoznać po specjalnym oznaczeniu z unijnym logo rolnictwa ekologicznego, oznaczającego uprawy bez użycia pestycydów czy nawozów syntetycznych oraz niestosowanie GMO.

Promocje w Netto od 12 do 15 kwietnia

Już od 12 do 15 kwietnia klienci Netto znajdą w ofercie z Zieleniaka ekologiczną żywność w supercenach, np. pomarańcze GO EKO w cenie 9,99 PLN za 1 kg, cytrynę GO EKO za 4,99 PLN za opakowanie 500 g czy grejpfruty GO EKO za 8,99 PLN za 1 kg. Tylko teraz kiwi GO EKO klienci kupią za 8,99 PLN za 500 g. Wielbiciele słodkich jabłek znajdą w Netto jabłka GO EKO w promocyjnej cenie – 4,99 PLN za opakowanie 500 g.

Na klientów Netto czeka bogata oferta ekologicznych warzyw z Zieleniaka. Seria GO EKO to prawdziwa eksplozja świeżych smaków, na przykład pomidor GO EKO w cenie 7,99 PLN za opakowanie 400 g, ogórek GO EKO za 4,99 PLN za 1 szt. czy papryka GO EKO za 9,99 PLN za opakowanie 300 g. Marchew GO EKO w cenie 7,99 PLN za opak. 750 g sprawdzi się do przygotowania świeżego soku, a idealny bulion uda się dzięki włoszczyźnie GO EKO w cenie 7,99 PLN za pęczek.

Półki pełne zdrowia w Netto

Właściwa dieta dodaje energii, odpowiada za pamięć i koncentrację oraz jest paliwem dla organizmu. Półka Zdrowia w Netto to wiele ciekawych propozycji dla każdego, także dla diabetyków, wegan, alergików czy osób, które decydują się na zdrowsze alternatywy klasycznych produktów – także tych ekologicznych, z certyfikatem BIO. Półka Zdrowia to dedykowany regał w każdym ze sklepów Netto. Tylko od 11 do 15 kwietnia klienci Netto znajdą tu swoje ulubione produkty aż 25 proc. taniej, w tym kawę Inka Cykoria BIO w cenie 10,79 PLN (100 g), ekologiczny sok z brzozy z cytryną BIO Naturo za 9,69 PLN za butelkę 750 ml czy krem kokosowy BIO Rish o zawartości 17 proc. tłuszczu w obniżonej cenie 6,69 PLN za opakowanie (400 ml), a także bezglutenowe bajgle z makiem Incola za 8,19 PLN (190 g) oraz napój Inka (owsiany, kokosowy lub migdałowy) za jedyne 6,69 PLN za 1 litr.