W zeszłym roku za wkład do znicza płaciliśmy 2,5 zł. W tym roku zapłacimy 4 zł

Znicze pojawiły się w marketach na początku października. Dyskonty w walce o klienta oferują różnego rodzaju promocje, które mają przyciągnąć kupujących. Promocje nie ukryją jednak faktu, że ceny są wyższe niż rok temu, a za znicze na Wszystkich Świętych zapłacimy kilkadziesiąt procent więcej.

Ile w tym roku wydamy na Wszystkich Świętych?

Branża produkująca znicze, wkłady oraz kwiaty boryka się z inflacją, wysokimi cenami energii oraz rosnącymi kosztami pracowniczymi. Odbija się to w wysokich cenach hurtowych i detalicznych. W zeszłym roku za wkład płaciliśmy średnio 2,5 zł. W tym roku zapłacimy już 4 zł. Średniej wielkości znicz w zeszłym roku kosztował w granicach 12 zł. W tym roku za znicz zapłacimy 18 zł.

- Ceny w magazynach poszły mocno do góry. Kupując w hurtowni płacę średnio 30-40% więcej za sztuczne kwiaty i wiązanki. Znicze są droższe minimum o 50%. Jak w zeszłym roku, ktoś zostawił w moim sklepiku 60 zł, tak teraz zapłaci najmniej 100 zł - mówi sprzedawca zniczy i kwiatów,

Jak zaznaczają sprzedawcy, to może nie być koniec tegorocznych podwyżek. Do Wszystkich Świętych pozostały dwa tygodnie. W tym czasie ceny mogą jeszcze pójść do góry.

- sztuczne kwiaty możemy zaopatrzyć się wcześniej. Część kupujemy na wyprzedażach, inne są sprowadzane z Chin. Tutaj możemy jeszcze jakoś przetrwać, ale boimy się cen chryzantem. Żywych kwiatów nie możemy kupić z takim wyprzedzeniem. Ceny w ciągu ostatnich kilku tygodni już poszły do góry. Ciekawe co czeka nas pod koniec października - relacjonuje sprzedawczyni zniczy i kwiatów z okolic cmentarza na warszawskich Powązkach.

Ceny chryzantem na straganach obecnie wahają się od 25-30 zł. Kilka lat temu płaciliśmy 15 zł za doniczkę. W OBI za chryzantemę XXL zapłacimy w tym roku 36,99 zł. Możemy też kupić mniejszą doniczkę i zapłacić 26,99 zł.