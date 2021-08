W związku z inflacją konsumenci będą zmieniać marki na tańsze

W raporcie czytamy, że konsumenci są zaniepokojeni i zastanawiają się nad swoimi planami zakupowymi. Jeśli ceny będą rosły nadal, będą zmieniać dotychczas wybierane marki na tańsze. Dla prawie połowy (49 proc.) wystarczy do tego niewielki wzrost cen, a 6 na 10 deklaruje, że „przerzuci się” na tańsze zamienniki, jeśli ceny wzrosną w stopniu znaczącym. Jeszcze większa zmiana może wiązać się z planowanymi wydatkami. Ponad jedna trzecia konsumentów, w obawie przed inflacją, już przy jej niewielkim wzroście cen planuje zmniejszyć wydatki na zakupy (36 proc.). Ale już niemal połowa (49 proc.) zrobi to, jeśli ceny wzrosną w stopniu znacznym. Jedno jest pewne, klienci z pewnością będą wydawać swoje pieniądze w bardziej wyważony sposób.

Ponad połowa pytanych (54 proc.) stwierdziła, że jest znacznie zaniepokojona przyszłymi wzrostami cen. Przy czym inflacją martwi się zdecydowanie większy procent konsumentów o niższej sile nabywczej (39 proc.) niż tych o wysokiej sile nabywczej (23 proc.).



Najpopularniejszy sposób na nawet czasowe ucięcie wydatków, to rezygnacja z wydatków „ekstra”, które są niezależne od siły nabywczej, jak np. jedzenie czy picie „na mieście”. Rezygnację z wydatków na bary i restauracje w sytuacji rosnących cen zapowiada 3 na 4 ankietowanych. Wśród konsumentów o wysokiej sile nabywczej pojawiają się także deklaracje dotyczące ograniczenia zakupów odzieżowych, na podróże i elektronikę, a także innych, mniej istotnych.