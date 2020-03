W związku z koronawirusem PIP ogranicza działalność

PIP ma nowe wytyczne w zw. z epidemią koronawirusa, fot. Shutterstock

Czynności kontrolne prowadzone przez inspektorów pracy należy ograniczyć - poinformował Główny Inspektor Pracy, Wiesław Łyszczek.

Poniżej treść pisma Wiesława Łyszczka:

"W związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego (Dz.U. poz. 433), w celu zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2, działając na podstawie § 8 tego rozporządzenia, polecam w okresie od 16 marca 2020 r. do odwołania stanu zagrożenia epidemicznego – organizowanie pracy według następujących zasad:

czynności kontrolne prowadzone przez inspektorów pracy należy ograniczyć wyłącznie do:

- przypadków bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia pracowników,

- badania śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych wypadków przy pracy,

- do realizacji zadań, o których mowa w pkt 1, należy wyznaczyć inspektorów pracy, legitymujących się odpowiednią wiedzą w tej dziedzinie,

- pozostali pracownicy wykonujący czynności kontrolne, będą świadczyć pracę zdalnie w miejscu zamieszkania,

- obowiązków, o których mowa w pkt 1, nie mogą wykonywać pracownicy którzy:ukończyli 60 rok życia, u których stwierdzono chorobę onkologiczną,

których niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,

u których stwierdzono schorzenia układu oddechowego,

u których stwierdzono przewlekłe schorzenia układu krążenia,

u których stwierdzono cukrzycę.

Dodatkowo przypominam, że pracownicy wykonujący czynności kontrolne, świadczący pracę zdalną, zobowiązani są do pozostawania w stałej dyspozycji pracodawcy – w godzinach pracy – w tym do: wykonywania powierzonej pracy, odbierania telefonów od przełożonych, odbierania i wysyłania służbowej poczty elektronicznej, raportowania bezpośrednim przełożonym o wykonanych czynnościach w ramach świadczonej pracy zdalnej".