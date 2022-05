Wakacje kredytowe - kto może skorzystać?

- Agresja Rosji na Ukrainę i putinflacja doprowadziły do podwyżki stóp procentowych, która z kolei przekłada się na rosnące raty kredytów. Rząd nie zamierza zostawić Polaków z tym samych, dbając równocześnie o stabilność krajowego sektora bankowego i finansowego. W Ministerstwie Finansów opracowaliśmy instrumenty, które pomogą osobom posiadającym kredyty hipoteczne. To wsparcie dla kredytobiorców, którzy nie są w stanie spłacać rat kredytów z uwagi na podwyższone stopy procentowe w postaci wakacji kredytowych i zwiększonego Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. To też nowy – korzystniejszy niż WIBOR – wskaźnik oprocentowania kredytów, który obniży raty kredytowe – informuje minister finansów Magdalena Rzeczkowska.

- Rozszerzamy Tarczę Antyputinowską o pakiet wsparcia dla kredytobiorców. Po pierwsze wprowadzamy 4 miesiące wakacji kredytowych w tym roku oraz 4 miesiące w przyszłym roku - dodał premier Morawiecki.

- Udzielimy pomocy dla kredytobiorców, którzy są w trudnej sytuacji finansowej. Ustawowo zapewnimy, że Fundusz Wsparcia Kredytobiorców, który dzisiaj opiewa na 600 mln zł, zwiększony zostanie do 2 mld zł - mówił Mateusz Morawiecki podczas konferencji prasowej.

Już teraz można wnioskować o pomoc przy spłacie kredytu

Niezależnie od tego, już dziś kredytobiorcy, którzy nie są w stanie spłacać rat kredytów mogą korzystać z dopłat z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców. Warunkiem otrzymania wsparcia jest spełnienie jednego z warunków:

Posiadanie statusu bezrobotnego przez co najmniej jednego z kredytobiorców.

Miesięczne koszty obsługi kredytu mieszkaniowego przekraczają 50 proc. miesięcznych dochodów

Miesięczny dochód po odjęciu kosztów kredytów nie przekracza określonej kwoty – w 2022 r. to 1552 zł w gospodarstwie jednoosobowym i 1200 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Maksymalne wsparcie z FWK wynosi 2 tys. zł i może być wypłacane nawet przez 36 miesięcy, co daje łącznie 72 tys. zł. Wsparcie ma charakter zwrotny. Spłata rozpoczyna się po 2 latach od wypłaty ostatniej dopłaty i następuje w 144 równych, nieoprocentowanych miesięcznych ratach. Część wsparcia może zostać umorzona. Warunkiem umorzenia jest terminowa spłata pierwszych 100 rat pożyczki z FWK. Przy maksymalnej kwocie wsparcia (2 tys. zł przez 36 miesięcy) po terminowej spłacie 100 rat (50 tys. zł) kolejne 44 raty wynoszące 22 tys. zł zostaną umorzone.

Wakacje kredytowe

