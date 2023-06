Wakacje z Lidl Polska. Co w ofercie?

Złote promienie słońca rozgrzewające skórę, zielone korony drzew, śpiew ptaków oraz kwitnące łąki. Kto z nas za tym nie tęsknił? Czerwiec, a wraz z nim nadchodzące lato, otwierają furtkę do pięknej pogody i błogiego odpoczynku.

Dla planujących lato w ogródku, Lidl przygotował duży wybór wakacyjnych akcesoriów. Od poniedziałku, 5 czerwca, w ofercie sklepów pojawią się m.in. baseny – idealne, aby ochłodzić się w upalne dni. Klienci będą mogli kupić szybki w montażu, basen na metalowym stelażu Crivit o pojemności 1 287 l w supercenie 299 zł/ 1 zestaw. Dostępna będzie również jego powiększona wersja o pojemności 4 383 l w cenie 499 zł/ 1 zestaw, w pakiecie z pompą filtrującą (1 200 l/godz.) i wkładem filtra. Oba baseny zostały wykonane z wytrzymałego, trzywarstwowego materiału PVC i umożliwiają łatwe opróżnianie wody przez zawór spustowy.

Alternatywą dla nich będzie basen Bestway Steel Pro™ Frame w cenie 699 zł/ 1 zestaw. Wykonany z wyjątkowo odpornego na rozdarcie materiału DuraPlus™, wyposażony w solidną, odporną na korozję, stalową ramę, a także pompę filtrującą (3028 l/godz.), basen o pojemności aż 5 377 l będzie stanowił doskonałe źródło zabawy dla całej rodziny. Czym jednak byłaby zabawa w basenie bez dmuchanych akcesoriów? Specjalnie dla dzieci Lidl przygotował kolorowe siedziska i koła do pływania Crivit (39,99 zł/ 1 szt.), a także brodziki z daszkiem z motywem zwierząt (59,90 zł/ 1 zestaw) oraz wodne ślizgawki Playtive (49,99 zł/ 1 zestaw). Niezależnie czy to przydomowy basen, czy ocean pełen ryb, dla ochrony oczu i podwodnych eksploracji, przydadzą się okulary dziecięce do pływania Crivit (14,99 zł/ 1 para).

Nie każdy miłośnik wody szuka jednak zabawy – są tacy, którzy pragną relaksu. Specjalnie dla nich w ofercie Lidla pojawi się dmuchane 4-osobowe jacuzzi Lite by Mspa w cenie 999 zł/ 1 zestaw, łączące jakość z nowoczesnym designem. Jacuzzi o pojemności 700 l wyposażone jest w przewodowy pilot sterujący, pompę filtrującą (1325 l/godz.), funkcję inteligentnej filtracji oraz szybkość nagrzewania wody do 2°C/godz. Po wyjściu z wody można skorzystać ze słońca, np. odpoczywając na leżaku. W ofercie Lidla dostępny będzie duży wybór mebli ogrodowych, w tym: leżaki z daszkiem Crivit (149 zł/ 1 szt.), podwójny leżak ogrodowy Livarno home (399 zł/1 zestaw) w promocji 200 zł taniej[1], leżak aluminiowy składany Houston (249 zł/1 szt.) 50 zł taniej, bądź hamak z ramą (199 zł/ 1 zestaw) również 50 zł taniej. Innym sposobem na relaks może być gra w badmintona z rodziną lub przyjaciółmi – potrzebny sprzęt kupić będzie można w cenie 89,90 zł/ 1 zestaw.

Zaproś znajomych na grilla

Planując przydomowego grilla, warto wyposażyć się w niezbędne akcesoria. W ofercie Lidl Polska od poniedziałku, 5 czerwca, dostępny będzie m.in. grill kulisty z pokrywą – tylko do środy w promocyjnej cenie 149 zł/1 zestaw, taniej o 50 zł - wyposażony w chromowy ruszt, wygodne boczne uchwyty oraz półkę, np. na worek z węglem. Dzięki dużej powierzchni grillowania nadaje się idealnie na większe spotkania. Dla tych, którzy uważają, że standardowy grill jest przereklamowany, Lidl przygotował kamień do wypiekania z kordierytu w supercenie 39,99 zł/ 1 szt., palenisko ogrodowe (249 zł/ 1 szt.) lub kociołek żeliwny o pojemności 4,2 l (149 zł/ 1 zestaw), który można stosować bezpośrednio na grillu lub ognisku. W ofercie sklepów znajdą się jednocześnie akcesoria do grillowania od 14,99 zł/ 1 szt., wok lub garnek do pieczenia chleba (129 zł/ 1 szt.), patelnia żeliwna w 2 wzorach do wyboru (89,90 zł/ 1 szt.), a także użyteczna szczotka do czyszczenia grilla (9,99 zł/ 1 szt.) czy ruszt lub zestaw kratek do grilla (19,99 zł/ 1 szt./ 1 zestaw).