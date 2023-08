Wakacyjne zakupy. Cena głównym kryterium?

Na dłuższy letni pobyt poza domem w tym roku zdecydowało się ponad 65% ankietowanych. Osoby, które zrezygnowały z wakacyjnych wyjazdów, podjęły taką decyzję głównie z powodów finansowych (55%). Jednocześnie wyniki badania pokazują, że w 2023 r. Polacy wydają większe sumy na wakacyjne wyjazdy. Ponad 55% badanych twierdzi, że w tym roku przeznacza na urlop wyższą kwotę niż w roku ubiegłym.

Ile wydamy na wakacje?

Blisko 36% respondentów deklaruje, że płaci za wakacyjny wyjazd 1000 – 2500 zł w przeliczeniu na osobę. 63% respondentów oszczędza na ten cel, z czego blisko 64% deklaruje, że odkłada pieniądze na wakacje przez cały rok. Najczęściej wskazywanymi sposobami zbierania funduszy na wyjazd są: odkładanie co miesiąc wyznaczonej kwoty (33% badanych), oszczędzanie podczas bieżących zakupów (23%) i rezygnacja z atrakcji, takich jak wyjście do kina czy jedzenie na mieście (14%). Aby oszczędzić 60% ankietowanych korzysta z ofert programów lojalnościowych.

38% ankietowanych podczas wakacji realizuje różne zachcianki, ale nie przekracza ustalonego wcześniej budżetu. 35% Polaków deklaruje, że stara się racjonalnie podchodzić do wydatków, nie rezygnując jednak z najważniejszych dla nich atrakcji. Największy koszt związany z wakacyjnym wyjazdem według ponad 40% badanych stanowi zakwaterowanie, a zdaniem blisko 34% - największe kwoty są przeznaczane na wyżywienie.

Prawie 51% ankietowanych zadeklarowało, że w tym roku spędzi wakacje w kraju. Co ciekawe, wśród respondentów nie ma jednomyślności co do porównania kosztów wakacji w Polsce i za granicą. 33% z nich uważa, że wyjazdy krajowe są droższe niż zagraniczne, jednak niewiele mniej, bo 32% sądzi, że wyjazdy w Polsce i za granicą są na podobnym poziomie cenowym. Tylko 8% uważa, że wyjazdy krajowe za tańsze.

Polacy, którzy na wakacje wyjeżdżają za granicę, najczęściej wybierają takie kierunki jak Turcja, Grecja oraz Egipt.

Wakacyjny sprzęt - kryterium ceny decyduje

Z kolei z przeprowadzonego w lipcu br. badania zrealizowanego na Ogólnopolskim Panelu Badawczym Ariadna wynika, że przy kompletowaniu sprzętu najważniejsze jest kryterium ceny.

Blisko połowa ankietowanych (47 proc.) udzieliła takiej odpowiedzi na pytanie o decydujący czynnik przy zakupie wakacyjnego ekwipunku. 28 proc. szuka okazji, a tylko co piąty (19 proc.) ankietowany kieruje się marką sprzętu, który kupuje. Co ciekawe, najwyższy wynik ceny, jako najważniejszego kryterium zanotowano w przedziale wiekowym 35-44 lata - aż 70 proc.



Z tego samego badania wynika, że 74 proc. respondentów nie zamierza niczego kupować w tym roku, ponieważ posiada wszystkie niezbędne wakacyjne sprzęty. Spośród pozostałych 26 proc. tylko 12 proc. zamierza kupić wszystko to, co będzie potrzebna. Pozostali deklarują, że sprzęt pożyczą (9 proc.) lub część kupią, a część pożyczą (5 proc.).